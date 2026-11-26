La sesión del Congreso de la Ciudad de México se quedó sin quórum este jueves, justo cuando estaba pendiente la discusión de un punto de acuerdo relacionado con la agresión a vecinos y personal de la alcaldía Cuauhtémoc. Legisladores de oposición acusaron a Morena de abandonar el recinto para acudir a un evento del Poder Judicial.Morena deja sin quórum al

Congreso CDMX, acusa oposición

La diputada panista Frida Guillén señaló que la falta de legisladores oficialistas impidió continuar con la sesión y cuestionó que el quórum se rompiera antes de discutir el tema relacionado con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

“Casualmente el cuórum se rompió antes de discutir el punto de acuerdo contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, temen al debate”, acusó.

Por su parte, el diputado Federico Chávez aseguró que los legisladores de Morena no acudieron a trabajar y afirmó que, al momento de intentar continuar con la sesión, únicamente había 25 diputados en el pleno.

“Los amigos de Morena no quisieron venir a trabajar (…) estuvimos en el pleno 25 diputados, por lo que no hay quórum y se tronó la sesión, sabemos que hay un evento político”, señaló.

Oposición acusa a Morena de arropar a los suyos y hostigar a alcaldes

Los legisladores opositores cuestionaron que integrantes de Morena acudieran a un evento del Poder Judicial, al que también fue invitada la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en lugar de atender la discusión legislativa relacionada con las personas agredidas.

Para los críticos, lo ocurrido refleja un trato diferenciado desde el Congreso capitalino, donde acusan que los alcaldes de oposición enfrentan confrontaciones durante sus comparecencias, mientras que los gobernantes emanados de Morena reciben reconocimientos.

Como ejemplo, señalaron la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega, quien denunció el comportamiento de integrantes de las huestes de Diana Sánchez Barrios, así como el episodio protagonizado por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien fue interrumpido durante su presentación.

En contraste, durante las comparecencias de alcaldes morenistas, legisladores expresaron elogios.

El 17 de noviembre, la diputada Cecilia Vadillo felicitó a la alcaldesa de Azcapotzalco por la transparencia en el uso de recursos; mientras que el 20 de noviembre, el diputado Pablo Trejo destacó la tecnología utilizada por el alcalde de Gustavo A. Madero para combatir la delincuencia.