Morena mete reversa a multas por injurias al presidente

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que vetara la reforma que eleva las multas para quien incurra en injurias contra el Jefe del Ejecutivo y otros servidores públicos, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anuncio un freno al dictamen que fue aprobado por sus diputados en la Comisión de Gobernación este martes.

En su cuenta de Twitter, Ignacio Mier aclaró que ese no es tema en la agenda legislativa de su partido ni del gobierno, pero tampoco una estrategia.

“La actualización a multas por injurias aprobada en la Comisión de Gobernación no pasara al Pleno mientras presida la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”, posteó el líder de Morena en San Lázaro.

La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 15, 2023

El dictamen que reforma la Ley sobre Delitos de Imprenta, en materia de Multas, es una iniciativa de la diputada de Morena Bennelly Hernández Ruedas, y fue aprobado en la Comisión de Gobernación por 20 votos y 9 en contra de legisladores de oposición.

¿Qué considera la reforma la Ley sobre Delitos de Imprenta?

Establece que se considerará un ataque al orden y la paz pública cuando este se cometa por cualquier medio; oral, escrito, impreso, grabaciones o con la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas.

Especifica que cuando se trate de injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, la multa ira de 5 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, una mínima de 518 pesos a una máxima de 4 mil 149 pesos, es decir, tres veces más de lo que actualmente establece la ley. Además, se mantiene la pena de 6 meses a un año y medio de prisión.

La misma multa económica será para quienes injurien también con motivo de sus funciones a magistrados (sic) de la Suprema Corte, de circuito, jueces de distrito o del orden común, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados. En este caso el arresto será de uno a seis meses.

En caso de que la injuria este dirigida a secretarios del despacho, fiscal general de la República, directores de departamentos federales, gobernadores, titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, tribunales, y legislaturas, así como a quien mande la fuerza pública o sus agentes policiacos, la multa máxima que se aplicará será de hasta 10 UMAS, es decir el equivalen a mil 37 pesos. La reforma mantiene la disposición actual de sancionar con 3 meses y hasta 1 año de prisión.

