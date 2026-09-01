¡No nos van a callar! Morena busca que el INE intervenga contra TV Azteca por “La Casa de los Mañosos”

Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra TV Azteca para solicitar el retiro de publicaciones y la suspensión de su difusión relacionadas con "La Casa de los Mañosos", una sátira política generada con inteligencia artificial por terceros y difundida en redes sociales .

La acción del partido en el poder coloca nuevamente sobre la mesa el debate por la libertad de expresión y la crítica al poder, luego de que TV Azteca consignara en sus espacios contenidos relacionados con esta sátira; la postura de la televisora es que Morena pretende utilizar al INE para impedir que el material continúe circulando.

¿Por qué Morena acudió al INE?

De acuerdo con el posicionamiento de TV Azteca, la queja presentada ante el órgano electoral busca que determinadas publicaciones sean retiradas y que se detenga su difusión.

La televisora sostiene que el material fue retomado en sus espacios informativos y que la respuesta de Morena no ha sido enfrentar la crítica, sino recurrir a una autoridad para intentar limitar su circulación .

El planteamiento de TV Azteca es que la sátira, el humor y la crítica forman parte de las expresiones utilizadas para cuestionar a quienes ejercen el poder ; por ello, considera que el intento de retirar este contenido abre una discusión que va más allá de una publicación específica.

El antecedente de los derechos de las audiencias

El posicionamiento también recuerda que semanas atrás existió otro episodio relacionado con los lineamientos sobre derechos de las audiencias, que TV Azteca identifica como un intento previo de limitar a los medios críticos .

Ahora, la televisora indica que, el mecanismo utilizado sería diferente: Recurrir al INE para solicitar que intervenga respecto de contenidos que considera críticos del partido gobernante.

La pregunta planteada por TV Azteca es cuál debe ser el límite de una autoridad electoral frente a expresiones de sátira y crítica política; particularmente, si corresponde al INE determinar qué contenidos pueden circular o qué críticas pueden transmitirse en un medio.

Una vez más, @PartidoMorenaMx busca censurarnos. Ahora pretende que sea el @INEMexico quien haga el trabajo.



En Morena no son intocables. Quien ejerce el poder debe soportar la crítica y el escrutinio público.



Y tengan por seguro que en #TVAzteca, @AztecaNoticias y… pic.twitter.com/VL3gbOYwxd — TV Azteca (@Azteca) September 1, 2026

TV Azteca rechaza cualquier intento de censura

La postura de TV Azteca es contundente: no dejará de investigar, criticar y denunciar al poder; además, hace un llamado a defender la libertad de expresión y evitar que las instituciones sean utilizadas para silenciar voces críticas.

El posicionamiento sostiene que quienes ocupan cargos públicos deben estar sujetos al escrutinio y responder a las investigaciones, críticas o sátiras que reciban; asimismo, advierte que permitir que una autoridad determine qué críticas pueden circular podría tener consecuencias para la manera en que los ciudadanos acceden y comparten información.