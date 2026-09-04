Proponen cárcel de por vida para quienes entreguen el gobierno al narco; Morena ya dijo que NO

La propuesta del PAN para imponer penas equivalentes a cadena perpetua a servidores públicos que colaboren con el crimen organizado ya encontró un primer muro en San Lázaro: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su bancada no acompañará la iniciativa.

El planteamiento de Acción Nacional busca endurecer las sanciones contra funcionarios que se coludan, colaboren o faciliten las actividades de organizaciones criminales para influir en decisiones gubernamentales o incluso en procesos electorales.

La discusión ocurre en un momento en el que el vínculo entre política y crimen organizado se encuentra bajo un intenso escrutinio público y ahí Morena ya tiene una respuesta.

¿Por qué Monreal rechaza la cadena perpetua para políticos vinculados al crimen organizado?

Ricardo Monreal señaló que el PAN está en todo su derecho de presentar iniciativas y buscar los votos necesarios para sacarlas adelante, pero dejó claro que los diputados de Morena no respaldarían una propuesta de este tipo.

Su argumento central es que incrementar las penas no necesariamente consigue reducir los delitos.

“Cuando sólo son artículos que elevan las penas, se les califica de draconianas”, sostuvo el legislador, al señalar que históricamente se ha demostrado que castigos más severos no han sido suficientes para combatir la delincuencia.

Monreal incluso recordó que en distintos momentos de la historia se recurrió a sanciones extremas, incluida la pena de muerte y otras medidas, sin que ello significara el fin de los delitos.

Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA), líder de #Morena en @Mx_Diputados, adelantó su rechazo a imponer cadena perpetua a los políticos que se vinculen con el narcotráfico, como lo propuso el PAN.



Dijo que los diputados de @AccionNacional están en su derecho de presentar las… pic.twitter.com/gXW2qYz9XM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

PAN propone hasta 140 años de prisión para funcionarios ligados al narco

La iniciativa presentada por el PAN plantea modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer sanciones de entre 80 y 140 años de prisión contra servidores públicos que participen, colaboren o faciliten la influencia de organizaciones criminales en decisiones de autoridades o procesos electorales.

José Elías Lixa, coordinador de los diputados panistas, defendió la propuesta como una forma de enfrentar lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”.

El legislador sostuvo que cualquier funcionario que utilice las estructuras del gobierno para favorecer a criminales debería permanecer en prisión el resto de su vida.

Aunque el texto de la iniciativa establece una pena determinada en años y no utiliza literalmente la expresión “cadena perpetua”, Lixa argumentó que una condena de 80 a 140 años tendría, en la práctica, ese efecto para una persona.

Monreal dice que Morena respetará la discusión

Pese a anticipar el voto en contra, Monreal reconoció que los legisladores panistas tienen derecho a presentar la iniciativa y buscar que consiga la mayoría necesaria.

El coordinador morenista insistió en que su bancada no la respaldará, aunque aseguró que respetarán el proceso legislativo y el ejercicio de quienes impulsan la propuesta.

La iniciativa fue presentada en San Lázaro y turnada a comisiones para su análisis. Será ahí donde comience formalmente la discusión sobre hasta dónde deben llegar las sanciones contra funcionarios que colaboren con el crimen organizado.