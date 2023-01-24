Morena propone revocación de cédula profesional a quien cometa plagio

Tras el caso de la ministra Yasmín Esquivel, la bancada de Morena busca sancionar el delito de plagio, quitar el registro del título del profesionista y la revocación de la cédula profesional.

El diputado Alejandro Robles, indicó que esta iniciativa nació debido a los vacíos legales que hay sobre las sanciones en caso de plagio, que da lugar a la incertidumbre jurídica.

Mentira que @PartidoMorenaMx a través de un servidor pretenda "legalizar" el plagio.

Algunos medios han tergiversado la iniciativa que se propone sancionarlo con la cancelación del registro del título y la anulación de la cedula profesional.https://t.co/g6XYtNJczZ — Alejandro Robles (@alejandrorobmx) January 22, 2023

El legislador de Morena busca reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.

¿Qué proponen para anular la cédula profesional en caso de plagio?

En la iniciativa, el diputado de Morena plantea que en paso de que se incurra a plagio en trabajos de investigación para obtener el título profesional y la cédula, "será causal de anulación del registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente que se le hayan otorgado a la persona que actualice la hipótesis normativa enunciada en el presente artículo", se lee en la iniciativa.

Además, la iniciativa del diputado de Morena plantea que las universidades en estricto apego a su autonomía deberán establecer procedimientos para respetar la presunción de inocencia de quien es acusado de plagio y se garantice el derecho de audiencia.

Plagio | Iniciativa

Los medios al servicio de @ClaudioXGG esparcen odio y mentira. pic.twitter.com/7GXC8ymYNR — Alejandro Robles (@alejandrorobmx) January 23, 2023

Explicó que la iniciativa también busca un término de cinco años para que se realice una investigación para determinar si existió o no plagio, que puede trascender a la anulación del título y de la cédula profesional.

También la iniciativa del legislador de Morena plantea que la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades universitarias que dieron el título profesional tengan facultades para anular el registro y la revocación de la cédula profesional, las cuales podrían prescribir en cinco años a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente.