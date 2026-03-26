¡Arde la 4T! Llaman “traidores” al PT y lo rebautizan como “Partido de la Traición”

El llamado “matrimonio político” entre Morena y el Partido del Trabajo atraviesa uno de sus momentos más ríspidos, luego de que el influencer afín a la llamada 4T, Máximo Allende, protagonizara una protesta que encendió los ánimos frente a la sede petista.

Un letrero, un mensaje… y un pleito entre PT y Morena

Con cartulina en mano y sin rodeos, Allende se plantó afuera de las oficinas del PT con un mensaje directo: “Partido de la Traición”. La acción no fue casual. Llegó como respuesta a la decisión del PT de no respaldar en el Senado la propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta se empalmara con las elecciones de 2027.

El gesto, aunque simbólico, tocó fibras sensibles. Trabajadores del partido salieron a confrontarlo y le pidieron retirar el letrero. Lo que siguió fue un intercambio verbal que rápidamente escaló de tono.

“Nosotros consideramos que ya no es Partido del Trabajo… ahora es el Partido de Traidores”, lanzó el influencer, negándose a retirar su mensaje. Del otro lado, la respuesta fue directa: “Sabes qué, quítalo por favor… tú también cobras de mis impuestos”.

La grieta que ya no se disimula entre PT y Morena

El episodio exhibe algo más profundo que un simple desencuentro: evidencia las fisuras dentro de la coalición que ha sostenido buena parte del proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.

La negativa del PT a acompañar una propuesta como lo es la revocación de mandato en año electoral no solo marca distancia en lo legislativo, también abre un frente en lo simbólico. Y ahí es donde actores como Allende amplifican el conflicto.

Aunque no se trata de una ruptura formal, el tono del reclamo refleja molestia en sectores cercanos a Morena que ven en la postura del PT una traición a la narrativa de participación ciudadana que han impulsado.

Por ahora, la relación entre ambos partidos se mantiene, pero con señales claras de desgaste. Lo ocurrido frente a las oficinas del PT no es un hecho aislado, sino un síntoma de una alianza que comienza a resentir diferencias estratégicas.

En política, los desacuerdos suelen procesarse en privado. Pero cuando saltan a la calle es porque algo ya no está funcionando igual.

