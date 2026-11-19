A las 06:30, el Colectivo Hasta Encontrarles se reunirá en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, en avenida San Antonio Abad, colonia Obrera, con un aforo estimado de 40 personas.

Más tarde, a las 09:00, el Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con apoyo de Va por Todos México, estará en avenida Insurgentes Sur y avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, en ambos sentidos, donde se prevé bloqueo de vialidades y un aforo aproximado de 150 asistentes.

A las 10:00, la Colectiva Feminista Interseccional Somos Ellas acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, con aforo estimado de 60 personas.

Posteriormente, Sorece, A.C., respaldada por Proyecto Cerrucha y la Colectiva Son Jarocho Feminista, tiene dos horarios, a las 12:00 en la estación Pino Suárez, líneas 1 y 2 del Metro, en José María Pino Suárez y José María Izazaga, colonia Centro, y a las 14:00 en el Kiosco Morisco, en doctor Atl y Salvador Díaz Mirón, colonia Santa María la Ribera, con un aforo calculado de 50 personas.

Finalmente, a las 13:00, la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, acompañada por la Coalición Laboral Puteril, se reunirá en el Monumento a la Mexicanidad, en avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, con aforo estimado de 50 asistentes.



