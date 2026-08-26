¡Focos rojos! Movimiento Ciudadano advierte riesgo de censura en medios

Legisladores de oposición advirtieron que los nuevos lineamientos para regular los derechos de las audiencias en radio y televisión podrían convertirse en una herramienta de presión contra los medios.

El senador de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco, puso el foco en uno de los puntos que considera más delicados: el principio de reserva de ley.

Se trata, recordó, de un principio constitucional que debe ser tomado en cuenta al establecer este tipo de regulaciones.

Hasta 1% de los ingresos: así podrían sancionar a los medios

Uno de los puntos que más inquietud genera es la posibilidad de imponer una multa de hasta el 1 por ciento de los ingresos del medio de comunicación involucrado.

De acuerdo con el senador, dependiendo del tamaño del medio, la sanción podría convertirse en una multa multimillonaria.

Para Vivanco, el problema no es únicamente que exista una sanción.

También cuestionó quién tendría la facultad para determinar qué información es falsa, inexacta o carece de contexto.

🚨 .@MartinVivanco de @MovCiudadanoMX, alertó de los riesgos de censura en los lineamientos para regular audiencias de radio y televisión, mejor conocidos como lineamientos para Callar a México. pic.twitter.com/xJpaASNu76 — Irving (@IrvingPineda) August 25, 2026

El legislador puso además bajo la lupa la autonomía de la autoridad encargada de aplicar estas disposiciones.

Según expuso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no sería un órgano autónomo, sino que dependería estructuralmente de la Agencia de Transformación.

PRI acusa presión contra los medios

Desde el PRI, el coordinador de los senadores, Manuel Añorve, lanzó una crítica directa y calificó los lineamientos impulsados por el gobierno de Morena como un ataque a la libertad de expresión.

Añorve sostuvo que lo que busca el gobierno es apretar a los medios para tener mayor control y afirmó, que implicaría pasar por encima de las libertades de los ciudadanos.

La oposición coloca así el debate mucho más allá de una regulación administrativa.

El punto de fondo es hasta dónde puede llegar el Estado en la supervisión de los contenidos que transmiten los medios.

Claudia Anaya advierte por decisiones discrecionales

La senadora priista Claudia Anaya también alertó sobre los posibles efectos de los lineamientos, puntuó que existe un riesgo de abuso de poder y de que las nuevas disposiciones terminen atropellando la libertad de expresión y de comunicación.

Uno de los puntos que cuestionó está relacionado con la autonomía de la autoridad reguladora.

Desde su perspectiva, si el organismo no cuenta con independencia, el gobierno podría tener margen para decidir de manera discrecional qué debe considerarse información veraz y qué no.