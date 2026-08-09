Muere fundador de Farmacias del Ahorro: ¿quién fue Maximiliano Leonardo Asturias?

Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro, murió este domingo a los 96 años de edad, según se dio a conocer durante la mañana del 9 de agosto.

"Don Max" como era conocido dentro del sector farmacéutico, forjó una trayectoria de más de 5 décadas, actividad a la que Asturias estuvo ligado desde mediados del siglo XX y que posteriormente lo llevó a crear uno de los negocios más reconocidos de la industria en el país.

#IMPORTANTE | Reportan el fallecimiento del empresario farmacéutico, Maximiliano Leonardo Asturias, cofundador de Farmacias del Ahorro.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/GsCkZGn5RS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 9, 2026

¿Quién fue Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro?

Maximiliano Leonardo Asturias nació en Guatemala en 1930; después de terminar el bachillerato, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, aunque tuvo que abandonar sus estudios por motivos económicos.

A finales de la década de los 50 llegó a México y comenzó a trabajar como representante médico para distintos laboratorios farmacéuticos. Primero laboró en Laboratorios Pediatría y posteriormente ingresó a Farmacéutica Lakeside, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

Para 1976, Asturias dejó su trabajo y se estableció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde abrió una farmacia que llamó Farmacia Regia; un pequeño negocio que hoy es reconocido como una de las farmacias más importantes de México.

El origen de Farmacias del Ahorro en Chiapas

El negocio se expandió primero con tres sucursales. Pero en 1991, Asturias inició el modelo de Farmacias del Ahorro. Un nuevo modelo de la rama farmacéutica enfocado en precios accesibles y atención al cliente.

Para 2011, el proyecto ya contaba con más de mil sucursales y una plantilla superior a 14 mil empleados, así lo informó la Asociación Nacional de Ejecutivos de Ventas de la Industria Farmacéutica (ANEVIFAC).

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de "Don Max", no obstante, su legado permanece en una de las cadenas farmacéuticas más importantes.