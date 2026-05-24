Murió Javier Coello Trejo a los 77 años de edad; ¿por qué era “El Fiscal de Hierro”?

Javier Coello Trejo murió el 24 de mayo de 2026 a los 77 años de edad. En su carrera como litigante por casi 60 años, el profesionista se ganó el apodo de “El Fiscal de Hierro” al colaborar en el sexenio de José López Portillo.

¿Quién fue Javier Coello Trejo, el "Fiscal de Hierro"?

En el año de 1977 logró ingresar a la entonces Procuraduría General de la República, donde fue agente del Ministerio Público Federal.

Durante el sexenio del presidente José López Portillo, cuando tuvo el cargo de fiscal especial para el combate a la corrupción, Javier Coello Trejo se ganó el mote de “El Fiscal de Hierro”, ya que no le temblaba la mano al momento de aplicar la ley, porque gracias a su trabajo cayeron varios funcionarios públicos relacionados con el narcotráfico.

Durante dicho gobierno le correspondió operar un decomiso de 150 kilogramos de cocaína, localizado en un lugar a la orilla del río Grijalva, entre los estados de Chiapas y Campeche, donde incluso el entonces mandatario lo presentó ante el presidente de Estados Unidos.

Los casos más relevantes en la carrera de Coello Trejo

Como subprocurador de la República, uno de sus principales retos fue armar el caso y detener a Joaquín Hernández Galicia, conocido como “La Quina”, entonces líder del sindicato de trabajadores petroleros.

Otro caso relevante fue el de dar con las joyas arqueológicas robadas en 1985 del Museo Nacional de Antropología e Historia, así como capturar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

Coello Trejo fue secretario de Gobierno de Chiapas de 1982 a 1984, fue subprocurador general de la República entre los años 1988 a 1990 y procurador Federal del Consumidor de 1990 a 1991.

Después de dichos cargos públicos, se enfocó en ejercer la defensoría privada a través de su propio despacho Coello Trejo y Asociados, fundado en 1984.

Defensa de figuras públicas y despacho privado

Después de dichos cargos públicos, se enfocó en ejercer la defensoría privada a través de su propio despacho Coello Trejo y Asociados, fundado en 1984.

Entre sus clientes más conocidos están Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno “Cantinflas”, para luchar legalmente por los derechos de 29 películas del icónico comediante mexicano.

Además, representó a Mónica García, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, que se desplomó en el sismo del 19 de septiembre de 2017. También defendió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

