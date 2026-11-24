Una adolescente de 13 años perdió la vida durante un ataque armado en un rancho de Coatepec, Veracruz. Durante la agresión, su padre también recibió un disparo en el rostro, pero sobrevivió al ataque.

Los hechos ocurrieron este lunes en una propiedad ubicada sobre la calle Altamirano, en la colonia Jacarandas, donde, de acuerdo con las primeras versiones, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra ambos.

La menor murió en el lugar debido a las lesiones, mientras que el hombre recibió atención médica por la herida que presentaba.

¿Qué pasó en el rancho de Coatepec donde asesinaron a una niña?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desempeñaba como encargado del cuidado del predio y se encontraba acompañado de su hija cuando ocurrió la agresión.

Una mujer que estaba en la propiedad, quien presuntamente sería la madre de la adolescente, llamó a los servicios de emergencia después de escuchar las detonaciones.

Policías estatales acudieron al sitio y desplegaron un operativo para localizar a los responsables; sin embargo, los agresores lograron escapar.

¿Cuál fue el motivo del ataque en Coatepec, Veracruz?

Una de las primeras líneas de investigación apunta a un posible robo, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil de la agresión.

La zona fue acordonada para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y comenzara la integración de una carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Qué se sabe del estado de salud del padre de la menor?

El hombre recibió un impacto de arma de fuego en el rostro durante el ataque. A diferencia de su hija, logró sobrevivir y fue trasladado para recibir atención médica.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió la agresión, identificar a quienes ingresaron al rancho y determinar si el crimen estuvo relacionado con un intento de robo.

La muerte de la adolescente de 13 años es el saldo más doloroso de un ataque que dejó a una familia marcada por la violencia en Coatepec.

Por su parte, el ayuntamiento publicó un comunicado en el que lamentaron los hechos y además señalaron que brindarán atención psicológica y tanatológica a la familia afectada.