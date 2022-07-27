Cuatro muertos más en protestas antiONU en Rep. Dem. del Congo

Cuatro personas que protestaban contra una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) murieron el miércoles 27 de julio en la ciudad de Uvira, en la República Democrática del Congo, cuando las tropas dispararon contra un cable eléctrico que cayó sobre ellos, dijeron funcionarios.

Estos muertos se suman a al menos 12 civiles que fallecieron un día antes, el martes 26 de julio, en protestas contra la misión en el este de la República Democrática del Congo, conocida como MONUSCO, a la que los manifestantes acusan de no protegerlos de la violencia de las milicias. También murieron un soldado y dos policías de la ONU.

La mayoría de las protestas antiONU se desvanecieron el miércoles en las ciudades de Goma y Butembo, pero se extendieron a Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, donde la multitud arrojó piedras contra un recinto de la MONUSCO (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo).

"Hubo una manifestación aislada en Uvira. Tuvimos una tragedia debido a la caída de un cable eléctrico... indirectamente relacionado con la protesta", dijo el gobernador de Kivu del Sur, Theo Ngwabidje Kasi.

“He pedido investigaciones para saber si la bala fue disparada por la MONUSCO o por nuestras fuerzas de seguridad”, dijo, y agregó que la información preliminar sugería que procedía de la base de la MONUSCO.

La calma había sido restaurada a media tarde, agregó.

El enviado adjunto de la ONU en la República Democrática del Congo, Khassim Diagne, dijo el miércoles que había regresado una "fragilidad normal" con focos de inseguridad.

"No tenemos ninguna evidencia de que las tropas de MONUSCO estuvieran disparando contra civiles", dijo a los periodistas en Nueva York, y agregó que la ONU trabajaría con las autoridades congoleñas para investigar las muertes de civiles.

Un reportero de Reuters vio a las fuerzas de paz de la ONU matar a tiros a dos manifestantes en Goma el martes.

🚨Quatre personnes sont malheureusement mortes électrocutées par un câble de la #SNEL à proximité de la base pakistanaises de la #MONUSCO🇺🇳 à #Uvira (#SudKivu).



Le gouverneur Théo Ngwabidje appelle la population au calme. Il promet des enquêtes pour établir les responsabilités. pic.twitter.com/BlMR9X53Jl — MONUSCO (@MONUSCO) July 27, 2022

Retirada gradual de República Democrática del Congo

La misión de la ONU -que incluye personal civil, policial y militar- tiene alrededor de 12,400 soldados en el país y cuesta más de 1,000 millones de dólares al año. Ha estado en proceso de retirarse gradualmente del área durante varios años.

La agencia de la ONU para la infancia dijo el miércoles que muchos niños habían sido manipulados para unirse a las protestas y estaban expuestos a la violencia.

“UNICEF condena la instrumentalización de los niños con fines políticos y pide a las autoridades, miembros de la sociedad civil y padres que mantengan a los niños alejados de las protestas para protegerlos”, dijo Grant Leaity, representante de UNICEF en la República Democrática del Congo, en un comunicado.

El jefe de mantenimiento de la paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, llegará el viernes a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, y también visitará Goma, dijo Diagne.

MONUSCO tomó el relevo de una operación anterior de la ONU en la República Democrática del Congo en 2010 con el objetivo de proteger a los civiles y apoyar al gobierno en sus esfuerzos de estabilización, ya que los enfrentamientos entre el ejército del Congo y el grupo rebelde M23 han desplazado a miles.

Una facción del ala juvenil del partido gobernante UDPS del presidente Felix Tshisekedi había llamado anteriormente a protestas, exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas de paz de la ONU por lo que describió como su ineficacia.