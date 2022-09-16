Encuentran a una mujer embarazada muerta en Ecuador

La policía de Ecuador encontró muerta a una mujer embarazada de ocho meses en medio de los matarrolas de una quebrada en Tulcán.

La mujer embarazada fue identificada como Dayana Mishell de 23 años de edad. El pasado 7 de septiembre su familia la reportó como desaparecida en Tulcán, desde entonces las autoridades emprendieron la búsqueda.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado jueves 15 de septiembre entre los matorrales de una quebrada en Ecuador.

La autopsia determinó que la mujer embarazada tenía ocho meses de gestación y murió por estrangulamiento. Según el hombre con quien ella tenía una relación es el principal sospechoso.

🚨 Dayana Mishell Ortega Cuaspud, de 23 años de edad, desaparecida desde el 7 de septiembre en #Tulcán, fue hallada sin vida por la Policía. Tenía un embarazo de 8 meses. pic.twitter.com/CoH6FKlrQx — Informa Ec (@Informa_EC) September 16, 2022

“Presuntamente el señor habría atentado contra la mujer embarazada en una estrangulación, lo cual podría indicar que en lo posterior la Fiscalía podría tipificar esta situación como feminicidio el cual tendría una pena con agravantes de hasta 34 años”, Indicó William Villaroel, comandante de la policía de Ecuador.

Mujer embarazada es asesinada por su pareja

Las autoridades de Ecuador detuvieron a Jimmy G., quien presuntamente es el papá del bebé que esperaba la mujer embarazada, sin embargo, no sostenía una relación familiar directa con la mamá, informó César Yépez, jefe de Unidad de Muertes Violentas.

Los agentes de Ecuador determinaron que el sujeto se llevó a la mujer embarazada con engaños para después asesinarla.

“Iba a encontrarse con su pareja sentimental quien le habría ofrecido la cantidad de 300 dólares, de igual manera iban a comprar un armario para la ropa del bebé. Con esto empezamos a recolectar fuentes cerradas”.

Los familiares de la mujer embarazada piden justicia por su muerte, quien con ilusión esperaba tener a su hija en brazos.

Con este hecho Carchi suma 10 muertes violentas en lo que va del año, cinco de estos casos son feminicidios.

