Mujer mata a su marido y después escribe un libro para superar el dolor

Kouri Richins, una mujer de 33 años de edad, que perdió a su marido y después escribió un libro infantil para superar el dolor, ahora es acusada de haberlo matado; las autoridades de Utah, Estados Unidos la detuvieron el pasado lunes 8 de mayo.

¿Cómo murió el marido de Kouri Richins?

El presunto crímen ocurrió en marzo de 2022, cuando la mujer halló a su esposo muerto a los pies de la cama y llamó a los servicios de emergencia, quienes corroboraron que el hombre ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con las declaraciones que la mujer dio a las autoridades, ese día estaban celebrando que habían comprado una casa para su negocio. En la noche, como parte de la celebración, Kouri le llevó un cóctel Moscow Mule a su marido, Eric Richins, quien supuestamente sufría dolores.

Kouri D. Richins es una escritora que alcanzó el éxito con un libro basado en la muerte de su esposo y que ayudaba a los niños a enfrentar la pérdida de un padre.



Eric Richins supuestamente tenía problemas de dolores y murió en 2022 por una #sobredosis de #fentanilo



Kouri fue… pic.twitter.com/UD4nZtpZhT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

La mujer se fue a dormir al cuarto de su hijo debido a que el menor sufría terror nocturno, según declaró Kouri; alrededor de las 3:00 de la mañana regresó a la habitación con su esposo y lo encontró tirado en los pies de la cama.

La autopsia realizada a Eric Richins, de 39 años de edad, arrojó que murió de una sobredosis de fentanilo, según el forense en su cuerpo había unas cinco veces la dosis letal.

Casi un año después, la viuda escribió el libro infantil “Are you with me?” (¿Estás conmigo?), para ayudarla a ella y a sus tres hijos a superar el dolor de un ser querido.

Sin embargo, hace unos días, las autoridades la detuvieron tras encontrar varias pruebas de que ella pudo haber asesinado a su esposo.

¿Cómo la mujer mató a su marido para luego escribir un libro?

De acuerdo con las investigaciones policiales, la mujer mató a su marido con una alta dosis de fentanilo, una droga mortal, fácil de conseguir y que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

La policía de Utah comprobó que Kouri realizó varias compras ilegales de fentanilo meses antes de la muerte de su esposo, la droga la consiguió con un conocido de ella a quien las autoridades ya tiene identificado.

Al revisar el celular de la mujer, la policía encontró que ella se contactó con el vendedor seis días antes de la muerte de su marido, en ese momento, compró varias pastillas de fentanilo.

Además un amigo de Eric declaró que él ya sospechaba que su esposa lo estaba envenenando, por lo que decidió sacarla de su testamento y poner a su hermana.

Ahora, enfrentará un cargo de asesinato con agravantes y otros tres por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla.