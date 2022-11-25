Las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas en casa: ONU

En el marco de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un nuevo informe sobre femicidio que revela cómo las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas en casa.

El estudio fue elaborado en colaboración de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, detallando que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia.

De acuerdo con cifras de 2021, el 56% de los feminicidios fue ejecutado por parejas íntimas u otros miembros de la familia, es decir, un promedio de 45 mil mujeres y niñas fueron asesinadas de forma intencional por alguien de su propio hogar.

Las cifras contrastarían contra los homicidios de hombres, los cuales en su mayoría se cometen en la esfera privada.

ONU: necesitamos acciones concretas para detener feminicidios

Los datos también demostrarían que en los últimos 10 años, el número total de mujeres y niñas asesinadas intencionalmente se ha mantenido sin cambios, lo que representaría un grave problema en materia de feminicidios.

Ante estas cifras, la directora ejecutiva de la UNODC, dijo que se necesitan de acciones concretas para detener los feminicidios; "Ninguna mujer o niña debe temer por su vida por ser quien es."

Ghada Waly explicó que para detener todas las formas de homicidio de mujeres y niñas por motivos de género, es necesario contar a todas las víctimas, en todas partes, así como mejorar la comprensión de los riesgos y los factores que impulsan los asesinatos.

¿Qué países tienen las tasas más elevadas de feminicidios?

Según exponen los datos del estudio realizado por ONU Mujeres, la tasas más elevadas de feminicidios en el mundo, se registran en:



África: 2,5 feminicidios por cada 100 mil mujeres

América: 1,4 %

Oceanía: 1,2 %

Asia: 0,8 %

Europa: 0,6 %

Los resultados también sugieren que el inicio de la pandemia por Covid-19 en 2020 coincidió con un aumento significativo de las muertes por cuestiones de género en la esfera privada en América del Norte y en Europa occidental y meridional.