¡Cuidado con los festejos! Mal uso de la bandera mexicana puede costarte hasta prisión en este mundial 2026
Más de 400 mil aficionados celebraron el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero algunos festejos con la bandera podrían derivar en sanciones.
¡ATENCIÓN, AFICIONADOS! Festejar el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 puede salirte muy caro si no respetas los símbolos patrios.
La más reciente victoria del Tri concentró a más de 400 mil aficionados solo en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Sin embargo, entre la euforia y la celebración, se registraron actos que van más allá de la fiesta: aficionados lanzaron la bandera nacional al piso, otros la usaron para simular una muleta al torear, y algunos más la colocaron sobre sus animales mientras paseaban por las calles.
Lo que muchos no saben es que estos actos, aunque parezcan inofensivos o graciosos, están contemplados como delitos en la legislación mexicana. El artículo 191 del Código Penal Federal establece el delito de ultraje a las insignias nacionales, definido como un maltrato, ofensa grave de palabra o de obra a los símbolos patrios. La sanción puede ser de 6 meses a 4 años de prisión.