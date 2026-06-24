Hugo Sánchez revela el efecto positivo de ponerte la camiseta de la Selección y ver el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ trajo a México, Estados Unidos (EU) y Canadá más que aficionados al futbol de todo el mundo, llenó de cambios neurobiológicos a los mexicanos que experimentan cada que juega la Selección Nacional en nuestro país, aseguró en entrevista Hugo Sánchez Castillo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

#BoletínUNAM Sobreidentificación y pérdida de individualidad, efectos del encuentro futbolístico: Hugo Sánchez > https://t.co/doYdBgxXDt pic.twitter.com/PnNd80dfIi — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) June 24, 2026

Según el profesor del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología (FP), ver los partidos del Mundial 2026, reduce el estrés y aumenta la empatía de la corteza prefrontal, lo que "mimetiza" a la afición mexicana con los colores de su equipo.

¿Cómo ayuda a la salud ver los partidos del Mundial 2026?

El investigador explicó que se crean vínculos instantáneos gracias al futbol, el cual actúa como un sincronizador que permite establecer relaciones fraternas y de confianza entre los individuos que nunca antes se habían visto.

Cuando este evento que nos “sincronizo” concluye, queda en nuestra memoria y es por eso que esperamos la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con ansias, para volver a vivir esta experiencia.|Jesús Arias | Azteca Noticias

Esto genera un efecto liberador de la ansiedad, donde la emoción del partido disminuye temporalmente la actividad del centro ejecutivo del cerebro, lo que "frena" el control de impulsos y nos permite tener conductas liberadoras —como echar "desmadre" frente a todos—, las cuales no haríamos en condiciones normales.

Por ello, portar la camiseta de la Selección Nacional hace que la persona deje su individualidad en segundo plano y se convierta en una entidad uniforme que fortalece el sentido de pertenencia e identidad mexicana.

¿Qué es el sentido de pertenencia y por qué mejora la salud mental?

El sentido de pertenencia mejora la salud mental debido a la "identificación con un equipo" que genera una red de apoyo psicológico que actúa como un amortiguador contra la depresión y alineación. De esta forma, los aficionados que se identifican con el equipo local o nacional, registran niveles más altos de autoestima y menores episodios de soledad.

Esto se debe a que el cerebro libera la hormona del apego durante las celebraciones colectivas, reveló el estudio sobre el sentido de pertenencia de la Asociación Americana de Psicología (APA).