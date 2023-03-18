Murillo Karam es traslado a la Torre Médica de Tepepan tras complicaciones de salud

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó el traslado del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, del Reclusorio Norte a la Torre Médica de Tepepan, ubicada al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, durante la tarde de este viernes 17 de marzo, Jesús Murillo Karam presentó complicaciones en su condición médica, por lo que por recomendación de personal de la Secretaría de Salud, fue trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicado en la alcaldía Tlalpan, de la capital del país.

El traslado del ex procurador General de la República, se dio luego de que familiares y abogados del exmandatario solicitaran a las autoridades penitenciarias se le brindara atención hospitalaria al exfuncionario debido a que ha sufrido hipertensión arterial.

Jesús Murillo Karam habría salido del Reclusorio Norte minutos después de las 18:30 horas, cuando una ambulancia de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino ingreso al centro penitenciario.

Posteriormente, fue trasladado a la Torre Médica de Tepepan para realizarle una evaluación integral de su estado de salud, derivado del diagnóstico de hipertensión arterial en descontrol.

¿Qué enfermedade padece Jesús Murillo Karam?

El exprocurador General de la República, Murillo Karam, padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, además de problemas de hipertensión arterial, lo que lo coloca en mayor riesgo de sufrir ataques cardiacos o neurológicos.

En esta ocasión, el exmandatario fue atendido por derivado del diagnóstico de hipertensión arterial en descontrol; no obstante, al momento de su remisión, presentó cifras de tensión arterial normal.

¿Cómo se encuentra el estado de salud de Jesús Murillo Karam?|Archivo FIA

Cabe recordar que Jesús Murillo Karam se desempeñó como procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue detenido el 19 de agosto de 2022, cuando salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

Al día siguiente de su detención, al exmandatario le fue dictada la medida de prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga, en una audiencia en el Reclusorio Norte.