Murió Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump,a los 73 años

Ivana Trump, primera esposa del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió este viernes, a los 73 años de edad, sin que se revelaran por el momento las causas del deceso.

Donald Trump confirmó la muerte de su ex esposa a través de sus redes sociales y la describió como una mujer “hermosa e increíble”.

"Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York".

Ivana Trump estuvo casada con Donald Trump de 1977 a 1992 y tuvieron tres hijos: Ivanka, Donald y Eric.

En su mensaje, el magnate y expresidente de Estados Unidos agregó que: "era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!".

Su hijo, Eric Trump, también dedicó un mensaje para Ivana a través de sus redes sociales: “una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa”.

Eric añadió que Ivana Trump fue una sobreviviente, que “huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión u determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”.

Ivana Trump, ícono de las mujeres en década de los 80´s

Ivana Marie Zelníčková era el nombre real de Ivana Trump, quien nació en la antigua Checoslovaquia de la época soviética.

Ivana Trump representó a su país natal en competencia de esquí internacionales, hasta que se casó con un austriaco y así pudo salir de su país sin ser perseguida como desertora.

En 1975 se mudó a Canadá, donde inició una carrera como modelo y se presentó en importantes pasarelas, como las de Nueva York. Ahí conoció a Donald Trump.

Medios de Nueva York y en redes sociales reaccionaron a los informes acerca del

falleciente de Ivana Trump, señalaron que se trata del fin de una era notable en Nueva York, ya Ivana fue un ícono para muchas mujeres en la década de 1980.

