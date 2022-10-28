Murió Jerry Lee Lewis, la leyenda del rock and roll

Jerry Lee Lewis, leyenda del rock and roll murió a los 87 años de edad, informó su representante Zach Farnum mediante un comunicado.

Su agente indicó que murió en su casa en el condado de Mississippi, Estados Unidos, al lado de su esposa Judith. Había estado enfermo en los últimos años y sufrió un derrame cerebral en 2019.

¿Quién fue Jerry Lee Lewis?

Jerry Lee Lewis nació el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Louisiana, y creció en la pobreza con dos primos también destinados a la fama: el evangelista de televisión Jimmy Swaggart y el cantante de country Mickey Gilley.

Se interesó por el piano a los 4 años y a los 10 se colaba en los bares de carretera para escuchar a los intérpretes de blues. Absorbió una variedad de influencias musicales, especialmente los discos de Jimmie Rodgers que pertenecían a su padre, un granjero que fue a prisión por contrabando.

RIP JERRY LEE LEWIS



One of the original trailblazing Rock n Rollers, who more than earned his nickname ‘THE KILLER.’



Here he is in 1957 bashing the piano keys to GREAT BALLS OF FIRE. pic.twitter.com/x7Jff5VbOK — James Leighton (@JamesL1927) October 28, 2022

Al igual que la guitarra de Chuck Berry, el piano de Jerry Lee Lewis fue esencial para dar forma al rock 'n' roll a mediados de la década de 1950.

Formó parte del deslumbrante grupo de talentos de Sun Records en Memphis, Tennessee, que incluía a Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins y Roy Orbison. Lewis los sobrevivió a todos.

Lewis llenó sus álbumes no solo con rock innovador, sino también con gospel, country y rhythm and blues como "Me and Bobby McGee" y "To Make Love Sweeter for You", mientras soportaba una vida a menudo llena de alcohol, drogas y tragedia.

“I am right. I`m always right. One time I thought I was wrong, I found out I was right. ”

― Jerry Lee Lewis pic.twitter.com/ZPfpxudNPH — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) October 28, 2022

La trágica vida de Jerry Lee Lewis

La serie de éxitos de Lewis solo fue igualada por las tragedias de su vida. Su hijo pequeño Steve Allen Lewis se ahogó en 1962 y otro hijo, Jerry Lee Jr., murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19 años.

Después de divorciarse de Myra a principios de la década de 1970, la leyenda del rock and roll se casó con Jaren Pate en 1971, pero ella se ahogó en 1982. Estuvieron separados durante ocho años pero no se divorciaron.

Después de solo unos meses de matrimonio, su próxima esposa, Shawn Michelle Stevens, fue encontrada muerta por una sobredosis de drogas en su casa en 1983.

Ocho meses después, Jerry Lee Lewis comenzó otro tormentoso matrimonio con su sexta esposa, Kerrie McCarver, que duró 20 años antes de divorciarse y se casó con su séptima esposa, Judith Brown, en 2012.