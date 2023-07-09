Muere a los 89 años de edad Porfirio Muñoz Ledo, fundador del PRD

Murió a los 89 años de edad Porfirio Muñoz Ledo, conocido político y uno de los fundadores de los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, en el que militó hasta el último de sus días. El también excandidato presidencial en el año 2000 murió este domingo 9 de julio de 2023 a las 5:30 horas en el interior de su casa.

A las 10:13 horas de hoy, la cuenta oficial de Twitter del exembajador emitió un mensaje donde la familia informó el fallecimiento de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) July 9, 2023

Su preparación académica fue en la UNAM en donde estudió la licenciatura en Derecho y el doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París.

Porfirio Muñoz Ledo tiene una amplia trayectoria en la política y también en la función pública, en donde fue representante de México en las Naciones Unidas de los años 1979-1985, además de la académica, donde fue docente en la Cátedra Patrimonial que lleva su nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2007, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en 2017.

Porfirio Muñoz Ledo fundador de PRD y Morena

Antes de fundar Morena y el PRD, Porfirio Muñoz Ledo fue presidente del PRI luego de coordinar la campaña electoral de ese partido en 1975.

Presidió la Corriente Democrática que desembocó en 1988 en el Frente Democrático Nacional, del cual fue también Presidente. Fundador del PRD, lo presidió entre el año de 1993 y 1996. En 1999 fundó el Movimiento Ciudadano Opción Nueva República.

Muñoz Ledo fue candidato presidencial en el año 2000 por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Sin embargo, semanas antes del día de la elección, declinó en favor del entonces candidato de la Alianza por el Cambio formada por el PAN y PVEM: Vicente Fox Quesada. Posteriormente, de 2001-2004, es nombrado como embajador de México ante la Unión Europea.

Sus inicios en la política rondan a finales de 1960 y culminaron cuando Porfirio Muñoz Ledo anunció en septiembre de 2019, cuando anunció que se retiraba de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

En abril de 2022, el Senado de la República le rindió una amplia trayectoria política de Porfirio Muñoz Ledo.

Porfirio Muñoz Ledo y su repudio a Miguel de La Madrid

Uno de los momentos más polémicos de Porfirio Muñoz Ledo fue cuando protestó durante el sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid en el año 1988, a quien le gritaron él y otros legisladores como Leonel Godoy y Pablo Gómez: "¡Repudio total al fraude electoral!".

AMLO, Calderón y Fox lamentan la muerte de Porfirio Muñoz Ledo

Diversas figuras de la política mexicana han enviado mensajes de condolencias por la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, entre ellas, el expresidente Felipe Calderón, quien reconoció la labor del legislador cuando ambos impulsaron la Reforma Constitucional que hizo posible la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE.

Me entero del fallecimiento de @PMunozLedo. Más allá de diferencias. Trabajamos juntos desde la oposición, al frente de @AccionNacional y @PRDMexico respectivamente en la Reforma Constitucional que hizo posible la transición a la democracia mediante creación del IFE ahora @INE… — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) July 9, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, “con quien por mucho tiempo tuve coincidencias”. Acotó que las discrepancias “no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo”

Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 9, 2023

Por su parte, el expresidente Vicente Fox Quesada calificó a Porfirio Muñoz Ledo como uno de sus maestros eméritos. El exmandatario señaló que va a extrañar a “un gran demócrata, un gran republicano y libertario. Un gran patriota”.

QUE DIAS AQUELLOS EN GTO.

CON UNO DE MIS MAESTROS EMERITOS DON PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

LO VOY A EXTRAÑAR UN GRAN DEMOCRATA, UN GRAN REPUBLICANO Y LIBERTARIO.

UN GRAN PATRIOTA.

DESCANSE EN PAZ,

EL GRAN PORFIRIO. !! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 9, 2023

Políticos enviaron condolencias por la muerte de Porfirio Muñoz Ledo

También se pronunció el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien mencionó en su cuenta de Twitter que recordará a Muñoz Ledo como compañero en la LVII Legislatura, cuando fue la primera con mayoría opositora al PRI, “en la que jugó un gran papel en favor de las causas que defendemos”, mencionó.

Lamento el sensible fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, destacado constructor de la actual democracia mexicana . Lo recordaré siempre como compañero y amigo, especialmente en la LVII Legislatura, primera de mayoría opositora al PRI y en la que jugó un gran papel en favor de las… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 9, 2023

El político Fernando Belaunzarán también publicó un mensaje donde reconoce a Porfirio Muñoz Ledo como la imagen “más emblemática del político mexicano del siglo XX, con sus virtudes y defectos”.

Me entero con pesar de la muerte de Porfirio Muñoz Ledo.



Brillante y pintoresco, ocurrente y elocuente, un hombre de mil batallas, cosmopolita y con visión de Estado sin ser inmune a la frivolidad.



Es quizá la imagen más emblemática del político mexicano del siglo XX, con sus… pic.twitter.com/V5l1XcvsK6 — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) July 9, 2023

El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que Porfirio Muñoz Ledo hizo de la “política su vida y contribuyó de manera sobresaliente a la democratización de nuestro país.

Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, quien hizo de la política su vida y contribuyó de manera sobresaliente a la democratización de nuestro país.



Mis condolencias para sus familiares y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/tCyRcMVFRh — Mario Delgado (@mario_delgado) July 9, 2023

El senador Miguel Angel Mancera y los integrantes del Comité Organizador de la elección del responsable del Frente Amplio guarda minuto de silencio en memoria de Porfirio Muñoz Ledo. En su cuenta de Twitter lo calificó como un "hombre demócrata y rerferente de la política nacional".

Lamento profundamente la partida de @PMunozLedo. Amigo, colaborador, hombre demócrata y referente de la política nacional a quien le debemos el aporte para la primera #ConstituciónCDMX y el Gobierno de Coalición; mis condolencias a sus familiares y amigos. QEPD. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) July 9, 2023

El excanciller y ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría consideró a Muñoz Ledo como un gran político quien “contribuyó en la consolidación de las izquierdas del país”.