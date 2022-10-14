Murió Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en “Harry Potter”

El actor escocés Robbie Coltrane,conocido por interpretar al famoso personaje Rubeus Hagrid en la saga de "Harry Potter", murió a los 72 años, informó su agente a medios británicos.

Además de "Harry Potter", Robbie Coltrane también participó en las películas de "James Bond GoldenEye" (1995) y "The World Is Not Enough" (1999), además dio vida al Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald en la serie televisiva británica “Cracker”.

Belinda Wright, agente del actor de "Harry Potter", informó que Robbie Coltrane murió en un hospital cerca de Falkirk, Escocia.

¿Cómo olvidar al actor de origen escocés?

Cuéntanos cuál o cuáles son las escenas que más recuerdas del buen Hagrid. pic.twitter.com/VYS8WN9Rqz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Condolencias por la muerte de Robbie Coltrane, Hagrid en “Harry Potter”

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, compartió un mensaje en Twitter donde lamentó la muerte del actor Robbie Coltrane, y envió sus condolencias.

"Una noticia muy triste. Tenía una gran profundidad como actor, desde la comedia brillante hasta el drama intenso", dijo la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, en Twitter.

"Creo que mi favorito de todos sus papeles fue el de Fitz en Cracker. Robbie Coltrane, leyenda del entretenimiento escocés, te echaremos mucho de menos. RIP", agregó.

El actor y locutor británico Stephen Fry -que narró la versión británica de los audiolibros de Harrry Potter- escribió que había conocido a Robbie Coltrane hacía casi 40 años.

"Adiós, viejo amigo. Te echaremos mucho de menos".

La escritora de los libros de “Harry Potter” también lamentó la muerte del actor que dio vida a su persona Hagrid en la pantalla grande.

“Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”.