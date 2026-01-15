¡Amerizaje exitoso! NASA confirma que astronauta con problema de salud está fuera de peligro

En un giro inesperado en la misión SpaceX Crew-11, la NASA informó que un astronauta que presentó un problema médico durante la estancia en la Estación Espacial Internacional (ISS) “está bien”, luego del amerizaje de la cápsula SpaceX Dragon, que concluyó de forma segura frente a la costa de San Diego, en California, durante la madrugada de hoy jueves 15 de enero de 2026.

La operación marcó la primera evacuación médica en la historia de la NASA desde el complejo orbital. La decisión de traer de regreso a la tripulación, compuesta por los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke (Estados Unidos), Kimiya Yui (Japón) y el cosmonauta Oleg Platonov (Rusia), se tomó por “precaución” después de detectarse que uno de los miembros de la misión presentaba un problema de salud que requería atención médica en Tierra.

Dragon and @NASA’s Crew-11 return to Earth, splashing down off the coast of California pic.twitter.com/Kc7c6VX14A — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

¿Qué pasó durante el amerizaje de la cápsula SpaceX?

La cápsula SpaceX Dragon, que había estado acoplada a la ISS desde agosto pasado, se desacopló y realizó el reingreso a la atmósfera terrestre sin mayores contratiempos, culminando en un amerizaje (splashdown) en aguas del océano Pacífico cerca de San Diego después de un descenso de menos de 11 horas.

Una vez fuera de la cápsula, todos los tripulantes fueron trasladados para sus evaluaciones médicas rutinarias, y según las autoridades espaciales, el astronauta cuyo estado motivó el regreso anticipado se encuentra estable y en “buen ánimo”, aunque la NASA reservó los detalles médicos por motivos de privacidad. Equipos de recuperación, compuestos por expertos de la NASA y SpaceX, atendieron a los astronautas inmediatamente tras el “amerizaje”.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

¿Qué es un amerizaje?

Un amerizaje es el acto de aterrizar de forma controlada un vehículo aéreo (avión, cápsula o nave espacial) sobre una superficie de agua (mar, lago, río); se trata de una maniobra deliberada que simula un aterrizaje normal pero en el agua, y que puede ser de emergencia o planificada, como en el caso de los hidroaviones

Imágenes infrarrojas muestran la cápsula Dragon de la NASA Crew 11, que transportaba a una tripulación de cuatro miembros desde la órbita en un regreso de emergencia a la Tierra.|NASA TV

¿Qué tan serio es el problema médico del astronauta de la NASA?

Si bien la NASA no ha revelado públicamente la naturaleza exacta del problema de salud, su administrador, Jared Isaacman, declaró que la situación “podría haber ocurrido en la Tierra fuera del entorno de microgravedad” y que no hubo un peligro inmediato para la vida de la tripulación ni para la seguridad de la misión.

Cabe decir que este regreso anticipado también provocó que la caminata espacial programada quedara cancelada, y que la Estación Espacial Internacional quedara temporalmente con una dotación reducida de astronautas hasta que llegue la misión de reemplazo, prevista para mediados de febrero.

¿Qué significa esto para la exploración espacial?

Aunque la misión Crew-11 terminó antes de lo planeado, expertos celebran la prevención y la rapidez de respuesta de los equipos de la NASA y SpaceX; además, los científicos destacan que esta operación podría establecer un procedimiento estándar para futuras evacuaciones médicas en el espacio, algo considerado necesario conforme las misiones tripuladas se vuelven más frecuentes y prolongadas.

¿La rápida y segura respuesta ante la emergencia marcará un nuevo estándar para misiones humanas de larga duración? La exploración espacial sigue avanzando, y la seguridad de los astronautas es la prioridad número uno.

