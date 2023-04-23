¿Cuál es la diferencia entre Astronauta, Cosmonauta y Taikonauta?

Antes de saber las diferencias entre un Astronauta, un Cosmonauta y un Taikonauta, se debe conocer cada uno de los conceptos, comenzando por lo más básico como, ¿qué significa ser un astronauta?

El término de astronauta, se refiere a una persona que cuenta con los conocimientos, preparación y habilidades suficientes para poder viajar por el espacio exterior, es decir más allá de la atmósfera de la Tierra.

Un viaje al espacio exterior podría considerarse como un recorrido por encima de los 100 kilómetros de altitud del suelo, por debejo de esta distancia se podría denominar como un vuelo de aeronave.

Un astronauta es una persona entrenada, equipada y desplegada generalmente por un programa de vuelos espaciales tripulados con la finalidad de cumplir con alguna misión creada por una agencia espacial como la NASA, Roscosmos, ESA y la CMSA.

Un astronauta puede fungir como comandante de misión, o simplemente como miembro de la tripulación a bordo de una nave espacial.

El Cosmos entero pertenece a Rusia. Así es desde que la Gran Madre Patria logró conquistar el universo. Gracias Yuri Gagarin. pic.twitter.com/EidJNxUVAX — 🇷🇺ivstitia🇷🇺 (@ivstitia1) April 14, 2023

¿Qué es y cuál es la función de un astronauta?

En ocasiones, los astronautas también son llamados cosmonautas y aunque sus funciones son prácticamemente las mismas, sí existe diferencia.

Es necesario saber que la primera persona que viajó al espacio exterior fue un "astronauta" de Rusia, Yuri Gagarin, quien durante la histórica jornada del 12 de abril del año de 1961, viajó a bordo de la nave Vostok 1, en un vuelo de 108 minutos de duración.

Más allá de Gagarin y de las autoridades de la entonces Unión Soviética, se puede decir que los astronautas con más fama, son los estadunidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, tripulantes del Apolo 11 que permitió la llegada del hombre a la Luna.

En aquellos tiempos, el programa espacial de la Unión Soviética, le llamó Cosmonauta a su astronauta. Esto debido a que la palabra "cosmonauta" se encuentra formada con raíces griegas que significan: "astronauta ruso".

La palabra Cosmonauta se integra de los componentes léxicos "kosmos" que significa espacio y "nautes", que significa navegante. Má allá deltérmino del idioma y de su origen, existe otra diferencia.

This week at NASA, we marked the Ingenuity #MarsHelicopter's 50th flight on the Red Planet, the planet-hunting satellite TESS entered its fifth year, and we celebrated our favorite planet—Earth!



Celebrate #EarthDay with us: https://t.co/C2WIxrjuSo pic.twitter.com/3pDQZvRS4n — NASA (@NASA) April 22, 2023

¿Cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta?

Cabe señalar que tanto los Astronautas, como los Cosmonautas han sido científicos y pilotos entrenados para llevar a cabo diversas misiones espaciales.

La diferencia siempre ha sido de caracter político, históricamente el astronauta fue enviado por estadunidenses en nombre de la "humanidad", mientras que un cosmonauta fue enviado por los rusos en nombre de la "revolución".

Por si no fuera suficiente, a estos términos que se les da a las personas que que pueden viajar al espacio, también entran los "astronautas" de China.

👩🏻‍🚀🚀 Exclusive: Taikonaut Wang Yaping to her daughter, "I am back with all the stars collected for you." pic.twitter.com/Ha7jKWdtH1 — CGTN (@CGTNOfficial) April 16, 2022

¿Qué significa taikonauta en español?

En China, a los astronautas, que al igual que los cosmonautas, deben contar con amplios conocimientos técnicos, un óptimo estado físico, además de un esquema psicológico saludable, se las llama "Taikonata".

En este caso, la palabra taikonauta es un neologísmo híbrido procedente del mandarín, "taikōng", que significa espacio y del griego "náutes" que significa navegante. Esta ha sido la manera de los chinos en la que han elegido una palabra para distinguir a sus astroanutas.

Es de señalar que tanto el astronauta de Estados Unidos, el cosmonuata de Rusia y el taikonauta de China, son científicos, pilotos entrenados para llevar a cabo misiones espaciales, además de que todos están entrenados para soportar las condiciones de vida en naves y en las estaciones espaciales.