Avión de carga Boeing realiza amerizaje de emergencia en Honolulu

Un avión de carga Boeing 737-200, con dos personas a bordo, realizó un amerizaje de emergencia la madrugada de este viernes frente a las costas de Honolulu, Hawái, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA confirmó que la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a los dos tripulantes, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargará de realizar una investigación sobre el caso.

“Los pilotos reportaron un problema de motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a posar el avión sobre el agua”, sostuvo la FAA, citada por Reuters.

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El vuelo 810 de Transair partió de Honolulu a las 01:33 hora local, con destino a Kahului, pero se dio la vuelta rápidamente hacia su lugar de origen, haciendo que el viaje concluyera 36 minutos más tarde, cuando realizó el amerizaje.

Vuelo de Transair 4810. Operaba la ruta Honolulu - Maui. Es un B732 con 45 años de edad operado por Rhoades Aviation pic.twitter.com/LY2vwEzE4A — Fernando Del Río 🇲🇽🇦🇷 (@FernandoDelRio) July 2, 2021

Matteh West, vocero de la Guardia Costera, dijo a un medio internacional que dos helicópteros rescataron a los tripulantes, quienes fueron trasladados a un hospital para que recibieran atención médica.

“Boeing está al tanto de la información proveniente de Honolulu y está monitoreando la situación de cerca”, afirmó West.

Avión era utilizado para envío de mercancías a principales destinos de Hawái

El avión fue construido por Boeing en 1975, según los registros de la Administración Federal de Aviación. La aeronave fue entregada inicialmente a Pacific Western Airlines y se sumó a la flota de Transair en 2014.

Transair es una de las compañías de carga más grandes de Hawái y lleva operando desde 1982. Tiene una flota de cinco aviones Boeing 737 y cinco Bombardier SD3-60-300 que vuelan a diario a los principales destinos de las islas hawaianas para entregar equipaje, objetos de gran tamaño, mercancías y animales, según Reuters.

Este amerizaje ocurre después de que en mayo, Boeing llegara a un acuerdo con la FAA para realizar el pago de una multa de 17 millones de dólares y emprender correcciones en sus aviones 737 MAX luego de los accidentes aéreos ocurridos en Indonesia y Etiopía, en 2018 y 2019, respectivamente.

Los accidentes se debieron a un defecto en el software de control de vuelo MCAS instalado en los aviones, lo que dejó un saldo total de 346 muertos, además obligó a la empresa a mantener toda su flota de 737 MAX en tierra durante 20 meses, hasta que a finales de 2020 volvieron a volar.

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