SpaceX y la NASA envían astronautas a Estación Espacial Internacional

SpaceX, la compañía de cohetes comerciales de Elon Musk, y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), lanzaron con éxito un nuevo equipo de cuatro astronautas con rumbo a la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera tripulación de la historia puesta en órbita por un cohete propulsor reciclado de un vuelo espacial anterior.

Desarrollada por la compañía Endeavour, la cápsula Crew Dragon, fue lanzada justo antes del amanecer sobre un cohete SpaceX "Falcon 9", luego que sus nueve motores Merlin fueran encendidos en puntos de las 05:49 hora local, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.

El despegue se transmitió en vivo por NASA TV

Los cuatro astronautas a bordo tienen previsto llegar a la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, durante la madrugada del sábado, luego de un vuelo de unas 23 horas.

Después de los 10 minutos del lanzamiento, la segunda etapa del cohete "Falcon 9", había llevado la cápsula Crew Dragon de la tripulación a la órbita terrestre, viajando a más de 27 mil kilómetros por hora, según los comentaristas del lanzamiento.

Mientras, la primera etapa del cohete descendió de regreso a la Tierra y aterrizó de manera segura en una plataforma que flota en aguas del Atlántico llamada, "Por supuesto que todavía te amo".

Misión de la NASA que hace historia

Esta misión marca el segundo equipo "operativo" en la Estación Espacial Internacional que la NASA lanza a bordo de una cápsula Dragon Crew desde que Estados Unidos reanudó el vuelo de astronautas al espacio desde su territorio el año pasado. Cabe recordar que Estados Unidos hizo una pausa de nueve años al final del programa de transbordadores espaciales, ocurrida en 2011.

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Además, se trata del tercer vuelo tripulado puesto en órbita bajo una asociación "público-privada" entre la NASA y SpaceX, la compañía de cohetes fundada y propiedad de Elon Musk, multimillonario que también es presidente ejecutivo de la marca de automóviles eléctricos Tesla Inc.

Tripulación a bordo de la Crew Dragon

El equipo llamado "Crew 2", se encuentra formado por dos astronautas de la NASA. El comandante de la misión Shane Kimbrough, de 53 años y la piloto Megan McArthur, de 49. Viajan junto con el astronauta japonés Akihiko Hoshide, de 52 años, y el astronauta francés Thomas Pesquet, de 43 años.