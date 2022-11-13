NASA abre convocatoria para ser pasante: así puedes aplicar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó los requisitos para poder ser pasante en tres distintos programas. Las pasantías se ofrecen en tres sesiones durante el año calendario: primavera, verano y otoño y se encuentran abiertas desde el pasado 7 de noviembre.

Cabe destacar que existen tres tipos de programas para aplicar en la NASA: interno, destinado únicamente a estudiantes de secundaria y universidad con nacionalidad estadounidense, el programa Pathways dirigido a quienes se encuentran finalizando sus estudios y pasante internacional en el que pueden aplicar estudiantes universitarios de 15 países como: Australia, Canadá, Israel, Brasil, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y México por parte de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

A través de su cuenta oficial de Twitter, la NASA especificó que incluso hay pasantías remuneradas de comunicaciones en español.

#SabíasQue la @AEM_mx tiene convenios con Agencias Espaciales de diferentes países y con Organismos Internacionales.



Conoce más sobre los acuerdos vigentes 👉 https://t.co/JZC8iBSqyo 🇲🇽 🚀🌎✨🌌 pic.twitter.com/rxAkPJvJlo — AEM (@AEM_mx) November 12, 2022

Requisitos para aplicar al programa de pasantes internacionales de la NASA

Actualmente estar cursando una licenciatura o posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) en un campo relevante para las prioridades de la misión de la NASA .

. Mantener un alto nivel académico.

Demostrar un interés activo en el programa espacial de los Estados Unidos.

Comunicarse en inglés.

Cabe destacar que el contacto para México es con Carlos Duarte al correo electrónico: estanciasacademicas@aem.gob.mx.

Se destacó que las pasantías internacionales están abiertas a ciudadanos de los países participantes que tengan acuerdos con la NASA, por lo que estudiantes mexicanos podrán mandar sus solicitudes.

De acuerdo con la página oficial de la NASA, el programa para pasantes internacionales busca preparar mejor a todos los estudiantes para trabajar en un entorno global y en misiones internacionales multiculturales.

"La NASA se beneficia de un grupo de futuros científicos, ingenieros y otros profesionales que se familiarizan y adquieren experiencia en entornos multinacionales", especifica.

México tiene convenio con la NASA|Twitter: @NASA_es

¿La pasantía de la NASA cubre con gastos de vivienda?

De acuerdo con la información oficial de la página, los pasantes deberán de hacerse cargo de sus propios arreglos de alojamiento y pagar por su vivienda; sin embargo, los centros ofrecen apoyo al proporcionar una lista de viviendas locales disponibles.

Cabe señalar que la fecha de inicio de la pasantía de otoño es a finales de agosto y principios de septiembre, esta tiene una duración de 16 semanas y termina a mitad de diciembre. La pasantía de primavera comienza a mediados de enero, tiene la misma duración de 16 semanas y termina a principios de mayo.

Por último, la pasantía de verano comienza a finales de mayo, principios de junio y tiene una duración de 10 semanas por lo que terminaría en agosto.