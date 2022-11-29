Nave espacial Orión hace historia alcanza distancia máxima con Tierra

La misión no tripulada de la NASA denominada Artemis 1 hizo historia, ya que la nave espacial Orión alcanzó la máxima distancia lograda por nave alguna desde la Tierra: 434,522 kilómetros.

De esa manera, superó la distancia récord del Apolo 13, al marcar esta jornada del viaje iniciado en Florida el pasado 16 de noviembre.

Nave espacial Orión cumplió "un hito importante"

Rick Labrode, director de vuelo de Artemis I, confirmó en una rueda de prensa llevada a cabo en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, que a las 15:06 tiempo de México se cumplió "un hito importante" con la distancia alcanzada por Orión y sus tres maniquíes a bordo, desde que partieron del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

La nave espacial Orión, que viaja a 5,102 mph (8.200 km/hora), rompió de esta manera el récord de la distancia más lejana recorrida desde la Tierra por cualquier nave espacial diseñadas para ser tripulada por humanos, según la NASA.

Nave Orión continúa transmitiendo imágenes

Mientras vuela en una órbita lunar retrógrada distante, lo que significa que está lejos de la Luna y en órbita opuesta a la trayectoria de ese satélite alrededor de la Tierra, la nave espacial Orión continúa transmitiendo imágenes en directo en alta resolución.

Según el medio Space.com, las nuevas imágenes suponen la vista en directo de más alta definición desde más allá de la Luna hasta la fecha, aunque varias misiones del programa Apolo han transmitido desde esa zona en los años 60 y 70, añadió.

Llevar humanos a Marte: NASA

"Artemis está pavimentando el camino para vivir y trabajar en el espacio profundo en un ambiente hostil y, al final, llevar humanos a Marte", afirmó el administrador de la NASA, Bill Nelson.

En el decimotercer día de vuelo de la misión Artemis 1, tras haber viajado cientos de miles de kilómetros alrededor de la Luna en la nave Orión, el comandante de la nave, el maniquí Moonikin Campos, aseguró vía Twitter haber tenido "un día muy ocupado" tomándose selfies con la Luna de fondo y recolectando datos desde la órbita lunar.

El maniquí, que al mismo tiempo es un superhéroe en un cómic de la NASA, toma su nombre en honor al estadounidense Arturo Campos, un ingeniero eléctrico de origen mexicano que fue "fundamental" para salvar a la tripulación del Apolo 13, según detalla la agencia espacial estadounidense.

Nave espacial Orión ha tenido un éxito extraordinario

"Debido al increíble espíritu de superación, Artemis I ha tenido un éxito extraordinario y ha completado una serie de eventos que hacen historia", dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. "Es increíble lo bien que ha ido esta misión, pero esto es una prueba. Eso es lo que hacemos: lo probamos y lo sometemos a presión".

Los ingenieros habían planeado realizar un mantenimiento orbital, pero determinaron que no era necesario ya que la trayectoria de la nave espacial Orión es estable en la órbita retrógrada distante. En base al desempeño de Orión, los gerentes están considerando añadir siete objetivos de prueba más para caracterizar en mayor profundidad el entorno térmico y el sistema de propulsión de la nave espacial para reducir el riesgo en futuras misiones tripuladas. Hasta la fecha, los controladores de vuelo han logrado o están en proceso de completar el 37.5 % de los objetivos de prueba asociados con la misión; muchos de los objetivos que quedan se evaluarán durante la entrada, el descenso, el amerizaje y la recuperación.

El pasado viernes, Orión entró en una órbita lunar distante, donde la nave espacial permanecerá durante aproximadamente una semana para probar varios sistemas en un entorno de espacio profundo, a unos 64,373 Kilómetros sobre la superficie lunar, antes de comenzar el viaje de regreso a la Tierra.

La misión alcanzó otro hito importante

Hace una semana, la misión alcanzó otro hito importante, su aproximación lunar más cercana, al volar a tan solo 128 km (80 millas) por encima de la superficie lunar.

Orión está programado para regresar a la Tierra el 11 de diciembre con un amerizaje frente a la costa de California, en el Océano Pacífico, después de un viaje de 25 días, 11 horas y 36 minutos, de acuerdo con datos de la NASA.

