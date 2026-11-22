La pregunta fue directa y la respuesta también: “Yo no estoy en el gobierno”, así reaccionó Rita Ozalia Rodríguez, dirigente de Morena en San Luis Potosí, cuando fue cuestionada por sus vínculos familiares con integrantes de la administración federal, particularmente por ser hermana de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

VIDEO: Hermana de Rosa Icela niega nepotismo

Durante una conferencia de prensa en Ciudad Valles, la líder morenista enfrentó preguntas sobre su parentesco con la funcionaria federal y los señalamientos de nepotismo rumbo a las elecciones de 2027.

El intercambio comenzó cuando un reportero le preguntó por su relación familiar con integrantes del gobierno. Rodríguez respondió que ella no ocupa ningún cargo en la administración federal, pero el periodista insistió al recordarle que su hermana sí forma parte de ella.

“Yo no estoy en el gobierno”, afirmó la dirigente estatal.

“Pero su hermana sí”, replicó el reportero.

“Pero yo no”, respondió Rita Ozalia Rodríguez, quien defendió que sus familiares tienen una trayectoria laboral de varios años y que sus actividades no comenzaron recientemente.

🗳️📌 NO ES NEPOTISMO, ES EMPLEO: MORENA



En San Luis Potosí, Morena critica al Partido Verde por su intención de darle la candidatura de la gubernatura a Ruth González.



Es decir, a la esposa del gobernador, Ricardo Gallardo.



Pero en una conferencia, los reporteros cuestionaron… pic.twitter.com/yi5MmzxYrq — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 22, 2026

Elí Cervantes defiende a la dirigente de Morena

Los cuestionamientos no fueron respondidos únicamente por Rita Ozalia. Elí Cervantes, quien también se pronunció sobre el tema y es considerado virtual candidato de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, salió en defensa de la dirigente estatal.

Cervantes rechazó que exista nepotismo por el hecho de que Rodríguez sea hermana de la secretaria de Gobernación. Su argumento fue que la posición que ocupa al frente del partido no representa una sucesión familiar dentro de la dependencia federal.

“La presidenta Rita Ozalia fue electa en un proceso interno de Morena, no estamos hablando de suceder a la secretaria de Gobernación (…) hay quienes ya estaban desde antes, no podemos nosotros que alguien por ser nuestro familiar no tenga derecho a trabajar”, comentó.

El morenista también sostuvo que la dirigente estatal no tiene atribuciones para decidir quién obtiene una candidatura ni participa en la asignación de puestos dentro del gobierno federal.

“Ella no decide en las candidaturas, más bien, no decide en las en los trabajos de la federación”, señaló.

Posteriormente, insistió en que Rodríguez no tiene facultades para contratar personal en la administración pública, por lo que consideró que los cuestionamientos sobre esos empleos tendrían que dirigirse a otras instancias.

“Ella no da los empleos, ella no les da trabajo, ella no está dentro del gobierno federal, eso se lo tendrían que presentar o preguntar en otras instancias”, agregó.

La defensa de los vínculos familiares

Tanto Rita Ozalia Rodríguez como Elí Cervantes centraron sus respuestas en diferenciar las responsabilidades partidistas de los cargos que existen dentro del gobierno federal.

Mientras la dirigente insistió en que no forma parte de la administración pública y defendió la antigüedad laboral de sus hermanos, Cervantes argumentó que el parentesco no debería impedir que una persona tenga derecho a trabajar.