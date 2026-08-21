¿Qué tan peligrosa puede ser la neumonía? Esto debes saber tras el caso de Pablo Alborán

La neumonía es una infección que afecta los pulmones y puede presentarse con distinta gravedad. Conoce sus síntomas, posibles complicaciones y señales de alarma que ayudan a identificar cuándo es necesario buscar atención médica. Debido a una neumonía grave, Pablo Alborán canceló su concierto en Ciudad Real.

¿Qué es la neumonía?

La neumonía es una infección que afecta los pulmones. Puede ser provocada por distintos microorganismos, entre ellos, virus y hongos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad puede afectar a personas de diferentes edades y de diferentes maneras.

¿Cuáles son los síntomas de la neumonía?

La Secretaría de Salud de México señala que entre los síntomas de la neumonía se encuentran:



Tos

Fiebre

Dolor en el pecho

Escalofríos

Respiración rápida

Dificultad para respirar

Ruidos anormales al respirar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) clasifica la neumonía adquirida en la comunidad como una enfermedad potencialmente grave, mientras que la Secretaría de Salud advierte que la persistencia o el aumento de los síntomas respiratorios, la fiebre y la dificultad para respirar son señales de alerta. En cuálquiera de los casos es importante acudir al médico a una revisión.

Pablo Alborán cancela concierto tras neumonía grave

Por medio de sus redes sociales, Pablo Alborán dio a conocer que le diagnosticaron neumonía grave y que, por indicación médica, debe guardar reposo total durante algunos días.

"Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana 21 de agosto en Ciudad Real. Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto. Me da mucho rabia. Pero no puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200%", mencionó Pablo Alborán en el comunicado.

¿Cómo se diagnostica?

La Secretaría de Salud señala que el diagnóstico debe realizarlo un médico mediante una exploración clínica. En algunos casos, el personal médico puede solicitar estudios adicionales para confirmar la enfermedad y determinar la gravedad.