Niño de 13 años, autor de nuevo ataque en Jerusalén

Un niño de 13 años hirió con un arma de fuego a dos hombres en Jerusalén, en un segundo ataque perpetrado un día después del tiroteo que le quitó la vida a siete israelíes en una sinagoga, considerado uno de los peores en los últimos años.

El segundo ataque ocurrió el sábado en el barrio Silwan, fuera de la línea que delimita la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este.

De acuerdo con algunos medios locales, el niño de 13 años de edad atacó con un arma de fuego a dos hombres de 47 y 23 años de edad, presuntamente un padre y su hijo, que iban pasando.

Terror Attack in Jerusalem: This morning a terrorist shot at innocent Israeli civilians, a father and his son. Both were severely injured and taken to hospital. The terrorist, a 13 year old, was neutralized and taken to hospital pic.twitter.com/eE1MXUgSxR — Israel Police (@israelpolice) January 28, 2023

En tanto, las autoridades neutralizaron al niño de 13 años, quien también resultó herido durante su detención. Posteriormente, identificaron al menor como un “residente de Jerusalén Este”.

Los ataques se produjeron hacia el final de un mes de creciente confrontación y siguen a una incursión de Israel en Cisjordania que mató a nueve palestinos, incluidos siete hombres armados, lo que aumentó los temores de una espiral de derramamiento de sangre.

Adolescente provoca tiroteo en sinagoga de Jerusalén

Este incidente ocurrió un día después de un tiroteo en una sinagoga en la afueras de Jerusalén, el cual fue perpetrado por otro menor de edad, quien fue abatido por las autoridades.

'Él es mi hijo, pero no sé por qué lo hizo', dijo Moussa Alkam, un día después de que su hijo, un palestino armado, matara a tiros a siete personas en las afueras de Jerusalén.

El padre de Alkam dijo a Reuters que no tenía vínculos con ningún grupo militante palestino. Golpeó en un área que Israel anexó a Jerusalén después de la guerra de 1967.

La policía dijo que había tratado de huir en automóvil, pero los oficiales lo persiguieron y lo mataron a tiros. Cuarenta y dos sospechosos, incluidos miembros de la familia del atacante, fueron arrestados, dijo la policía.