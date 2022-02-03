VIDEO: Niño de 5 años lleva 2 días atrapado en pozo en Marruecos

Rayan, un niño de cinco años de edad, cayó a un pozo de 32 metros de profundidad el pasado martes, alrededor de las 14:00 horas, desde entonces decenas de personas en el pueblo de Igrán, Marruecos, intentan sacarlo con vida.

Decenas de elementos de Protección Civil de Marruecos trabajan día y noche en la población de Igrán para rescatar al menor de edad y sacarlo del profundo pozo, informó una agencia local de noticias.

En el intento por sacar al niño del agujero, los elementos de rescate abrieron un túnel paralelo utilizando cinco máquinas excavadoras, con las que lograron perforar la tierra a una profundidad de 19 metros; sin embargo, aún no es suficiente para sacar al niño del pozo.

Además de los cuerpos especializados de rescate, en el lugar también se reunieron autoridades de Marruecos y vecinos de la zona, quienes también llevan dos días alrededor del pozo apoyando en las labores de rescate.

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Rayan es un niño de 5 años que se cayó en un pozo en Chefchaouen #Marruecos. Lleva atascado más de 24 horas. Mucha fuerza para él y toda su familia y seres queridos. Espero que salga sano y salvo. 🤲🏼🤲🏼🙏🏼 🙏🏼 pic.twitter.com/2g9HFaznNG — Sabah صباح 🌍🕊️ (@Sabah_Yacoubi) February 2, 2022

Además una asociación de espeleología llegó al pozo en Marruecos para intentar acceder y rescatar al niño, pero no obtuvo éxito, a pesar de que todos trabajan en conjunto y contra reloj.

Mientras afuera del pozo decenas de personas trabajan para sacar del agujero al niño de cinco años, y las máquinas intentan perforar más profundamente la tierra, el menor recibe víveres, agua azucarada y una máscara de oxígeno, con la intención de mantenerlo con vida.

¿Cómo cayó el niño en un pozo de Marruecos?

El papá del niño declaró para medios locales que el pozo le pertenece a su familia, lo tenía abierto porque estaba reparándolo, y el menor cayó dentro de este sin que el señor se diera cuenta.

“Es mi pozo, yo estaba reparándolo y Ryan estaba a mi lado. En un momento dado él se cayó y yo no me di cuenta. Alertamos a las autoridades y todos los vecinos vinieron a apoyarnos”.

El papá del niño agregó que todos hacen su máximo esfuerzo para que su hijo salga con vida y que él pueda “ volver a cogerlo en mis brazos esta noche”, finalmente indicó que tanto él como la mamá del menor se encuentran destrozados por lo que está pasando.

La mañana de este jueves, los rescatistas detuvieron los trabajos de excavación en la primera zona, con la intención de abrir otro hoyo del otro lado del pozo, para probar si pueden llegar más profundo de ese lado.

Además de Protección Civil de Marruecos, en el lugar también se encuentra un equipo médico del hospital de Chauen, con reanimadores y anestesistas a la espera de que el niño sea rescatado.

Por su parte, la gendarmería envió un helicóptero para trasladar de emergencia al menor a algún hospital.

