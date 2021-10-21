Niños mueren por intoxicación tras comer un fruto en Colombia

Dos niños, de tres y cinco años de edad, murieron tras ingerir un extraño fruto en un jardín en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

Medios locales indicaron que los niños Jhofran y Amira se encontraban de vacaciones en Río de Oro, ubicado en Colombia, cuando ingirieron un fruto que resultó tóxico para el consumo humano.

Los niños, de origen venezolano, presuntamente confundieron el extraño fruto con algo que podía ingerirse; sin embargo, más tarde tuvieron que trasladarlos a un hospital para recibir atención médica, ya que presentaron convulsiones.

La prensa de Colombia dio a conocer que los niños ingirieron el fruto pensando que era una manzana roja, esto cuando lo hallaron en una vereda.

Niños comen extraño fruto en Colombia y mueren

Tras ingerir el fruto, la niña ingresó al hospital donde le diagnosticaron intoxicación. El fruto, de acuerdo con los médicos, provenía de una planta conocida como Bonetero o Manzanillo.

No obstante, debido a la gravedad de la intoxicación, la menor murió. Por su lado, el menor falleció cuando iba de camino a un hospital en Cúcuta, Colombia.

Después de la muerte de los niños, autoridades locales iniciaron una campaña en la comunidad para dar a conocer esta planta y su fruto a fin de que se evite su consumo, como lo hicieron los niños que fallecieron, y buscan erradicarla de la zona

Mueren 2 niños Vzlanos en Colombia al consumir extraño fruto. Eran primos,se intoxicaron luego d comer el fruto d la planta Bonetero, es una planta venenosa del mundo,Hace unos 20 días otros 2 menores fueron víctimas d otra tragedia, asesinados x grupos armados en el mismo depart pic.twitter.com/vrDcTFd1kD — Wladimir Pineda (@PinedaRWladimir) October 20, 2021

¿Qué fruto era el que comieron los niños?

El bonete o manzanillo (Euonymus europaeus) es una planta que se caracteriza por ser un arbusto que alcanza los tres metros y aunque su flor no llama la atención, su fruto sí, ya que tiene un color intenso que se puede observar hacia finales del verano y durante el otoño, incluso en el invierno, de acuerdo con portales sobre botánica.

Sin embargo, se destaca que el fruto de esta planta es muy venenosa, por lo que se advierte no ingerir sus atractivos y “vistosos bonetes”.

También se destaca que el fruto de esta planta se usa disecado y pulverizado para matar los piojos, de ahí que la llaman matapiojos, además su corteza y hojas sirve para curar la sarna.