VIDEO: “Santa me va a traer carbón por lo que hice”: niños roban vehículo en Ohio

Un inusual y preocupante incidente se registró en Newburgh Heights, Ohio, l uego de que la policía local arrestara a tres niños por el robo de un vehículo, el más pequeño de apenas ocho años, realizaron una persecución vehicular que terminó en un choque contra una vivienda.

El caso causó sorpresa entre los propios oficiales debido a la corta edad de los involucrados y a la forma en que se desarrollaron los hechos.

Detienen a tres niños robando un vehículo en Ohio

De acuerdo con el jefe de la policía de Newburgh Heights, John Majoy, los menores robaron un auto Kia blanco en la ciudad de Parma y posteriormente huyeron cuando las autoridades intentaron detenerlos.

Durante la persecución, el vehículo alcanzó velocidades cercanas a 120 kilómetros por hora sobre Harvard Road, cerca del Dennison Bridge, como se observa en un video captado por la cámara de una patrulla.

“Intentaron detener el vehículo; de hecho, estaba detrás de un par de autos detenidos en un semáforo, se metió al carril derecho y luego salió disparado”, explicó el jefe Majoy al relatar cómo inició la huida. La persecución concluyó cuando el automóvil se impactó contra el costado de una vivienda.

De acuerdo con CNN, tras el choque, uno de los niños expresó a los oficiales: “Esta fue mi primera vez en un carro”, a lo que un policía respondió con ironía: “Bueno, me di cuenta por la forma en que conducías, eres muy malo manejando”.

En otro momento, un oficial fue más severo y les dijo: “Deberías haber pensado en eso antes de que subieras a ese vehículo”.

Niños aprenden a robar un vehículo por medio de tutoriales

El jefe de la policía señaló que los menores confesaron haber aprendido cómo robar el automóvil luego de ver un video de YouTube que les explicaba paso a paso el procedimiento. Posteriormente, decidieron salir a la calle para ponerlo en práctica.

Tras ser detenidos, los niños fueron atendidos por paramédicos y posteriormente entregados a sus padres.

El jefe Majoy, informó que los menores de 11 y 12 años enfrentarán cargos por sus acciones, mientras que el futuro legal del niño de ocho años dependerá de lo que determine un fiscal de menores.

Finalmente, el jefe Majoy relató un comentario que le hizo el más pequeño: “Santa Claus le va a traer a su casa carbón, por lo que hizo”, una frase que calificó como “bastante triste” y que refleja la gravedad del caso pese a la corta edad de los involucrados.