Temporada de virus respiratorios: ¿cómo cuidar a los niños enfermos?

Con la temporada de virus respiratorios en marcha, la academia estadounidense de pediatría y la asociación de hospitales infantiles han solicitado una declaración formal de emergencia del gobierno federal para apoyar a los hospitales en medio de un "aumento alarmante de niños enfermos por temas respiratorios".

La temporada de virus respiratorios ha vuelto con fuerza. Está golpeando más fuerte y antes de lo habitual.

Dra. Andrea Singh, Pediatra:

Han pasado un par de años desde que vimos a nuestros niños bastante enfermos.

Si sus niños están enfermos, presentan alguna aflicción, problemas respiratorios, cambio de color en la piel y/o diferencia significativa en el nivel de energía, debe buscar atención médica inmediata.

La fiebre, en sí misma, no es una razón para acudir a la sala de emergencias, a menos que persista durante mucho tiempo, más de 4 o 5 días.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que la tasa de hospitalización por influenza acumulada en todo el país no había llegado tan alto en este punto de la temporada en más de una década.

Esa tasa para el virus sincitial respiratorio, es aproximadamente 10 veces más alta que la típica para esta época del año, pero para los niños que no necesitan hospitalización, hay otras formas de cuidados: