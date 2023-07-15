En Brasil un grupo de niños y jóvenes retiran alegremente pedazos de plástico y basura en la arena de una playa de Río de Janeiro durante una excursión para enseñarles sobre la importancia de proteger el medio ambiente.

Su escuela, llamada Notre Dame, está ubicada en el punto turístico de la ciudad, la playa de Ipanema, y acaba de recibir un sello de Escuela Azul de la agencia cultural de las Naciones Unidas, la UNESCO, como parte de una iniciativa para proteger el Océano Atlántico.

El sello reconoce programas escolares en todo el mundo con el objetivo de proteger los océanos.

La iniciativa llega en un momento en que los científicos temen que más del 90% de los suministros de alimentos marinos del mundo estén en riesgo por cambios ambientales como el aumento de las temperaturas y la contaminación.

Junto a la ONG Instituto Mar Urbano, la escuela Notre Dame ofrece actualmente actividades que tienen como objetivo crear conciencia entre los niños de diferentes edades para preservar las playas urbanas.

Heitor Ribeiro / Estudiante:

“Recolectamos basura. Estudiamos peces. No siempre estudiamos peces porque estamos dentro de la escuela”.

La Coordinadora pedagógica del colegio Notre Dame, Katia Macedo, dijo que los alumnos de esta escuela en Brasil son capaces de transformar su realidad, pero no solo con un trabajo que se verá reflejado en el futuro, sino con acciones que den frutos desde el presente.

A Brazilian school offers activities that aim to create awareness among children to preserve urban beaches. It has received a 'Blue School' stamp from UNESCO which recognizes school programs that aim to protect oceans https://t.co/XVU3ABImx7 pic.twitter.com/m2xNSjKUdy — Reuters (@Reuters) July 15, 2023

Brasil quiere construir generaciones que entiendan la importancia del océano

Ricardo Gomes, director del instituto Mar Urbano, dijo que el enfoque de esta década en los colegios de Brasil, debe ser que la educación es conciencia: "Es la formación de una generación que entienda que necesitamos el océano para continuar existiendo como especie en este planeta".

La UNESCO le dio la bienvenida a la iniciativa educativa brasileña, el organismo dijo que "los programas Escuelas Azules, que llevan esta idea de la cultura del océano al aula. Fomenta la curiosidad en los jóvenes y niños sobre el papel del océano en la generación de oxígeno, la regulación del clima y el desarrollo de medios de vida y de vida. por nuestro planeta".

Para los estudiantes es muy importante tener una comprensión más amplia de los entornos, de la relación entre los humanos y el océano. De los beneficios que brinda el océano para sustentar la vida en el planeta, aseguró la autora del estudio, Carmen Edith Pazoto.