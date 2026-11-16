Como si fuera el capítulo de un reality show, en Costa Rica, las autoridades del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detuvieron a un hombre que había ingerido 75 óvulos llenos de cocaína.

Detienen a hombre con 75 óvulos de cocaína en aeropuerto de Costa Rica

La Policía de Control de Drogas detalló que el detenido es un nigeriano naturalizado costarricense, de 54 años de edad y de apellido Udokugu. El hombre pretendía llegar a España.

Las autoridades revisaron al hombre con ayuda de un escáner corporal. Tras la extracción de los óvulos, que tenían un total de 1.125 kilogramos de droga, también le confiscaron 4 mil 600 dólares y 210 euros en efectivo.

Qué es el body packing y cuáles son los riesgos de ingerir droga

El transporte de óvulos o cápsulas de cocaína en el interior del cuerpo, práctica conocida como body packing, es cuando las personas ingieren o introducen dichas cápsulas en cavidades para ocultarlas, lo que representa un riesgo extremo de muerte súbita y complicaciones quirúrgicas graves.

Si uno de estos envoltorios se rompe, puede filtrar la sustancia dentro del organismo, lo cual produce una absorción masiva e inmediata de la droga y desencadena una sobredosis letal.

Qué pasa si se rompe una cápsula de cocaína en el estómago

La ruptura de un solo paquete libera dosis tóxicas masivas en el torrente sanguíneo y provoca una intoxicación aguda para la cual no existe un antídoto específico.

La cocaína puede causar un estrechamiento severo de los vasos sanguíneos, elevación extrema de la presión arterial, arritmias graves, infarto agudo de miocardio o paro cardíaco.

Efectos neurológicos y fallas orgánicas por sobredosis aguda

El exceso repentino del estimulante puede desencadenar convulsiones incontrolables, agitación extrema, hipertermia, es decir, fiebre muy alta, derrames cerebrales y coma. La toxicidad severa también puede llevar a un paro respiratorio, daño hepático agudo e insuficiencia renal.