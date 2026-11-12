La posibilidad de que millones de personas se queden sin electricidad al mismo tiempo parece sacada de una película, pero una predicción atribuida a inteligencia artificial (IA) comenzó a llamar la atención por señalar una fecha específica: en 2027.

La versión ha despertado curiosidad, especialmente cuando todavía circulan advertencias sobre un supuesto apagón masivo para el 17 de noviembre de 2026.

¿Por qué hablan de un apagón mundial el 27 de abril de 2027?

La teoría plantea que ese día podría producirse una interrupción eléctrica de alcance global, con consecuencias para distintos continentes y sectores que dependen del suministro de energía.

La predicción ha llamado la atención porque no habla simplemente de un corte de luz en una ciudad o región, sino de un escenario mucho más amplio: un supuesto colapso de las redes eléctricas que dejaría sin servicio a millones de personas.

Sin embargo, hay un detalle que cambia por completo la manera de interpretar esta información, es importante señalar que no se presenta un estudio científico que demuestre que el 27 de abril de 2027 vaya a ocurrir un acontecimiento de estas características.

¿Qué podría provocar un apagón eléctrico de grandes dimensiones?

Aunque la fecha señalada por la teoría no está comprobada, los apagones de gran escala sí son un riesgo que existe, hay distintos fenómenos capaces de comprometer el funcionamiento de las redes eléctricas.

Entre ellos están las tormentas solares intensas, que pueden alterar el campo magnético terrestre y afectar infraestructuras eléctricas. También se encuentran los ciberataques contra instalaciones estratégicas y las fallas técnicas en sistemas de distribución.

Otro factor es el crecimiento de la demanda energética. La expansión de centros de datos, nuevas tecnologías y servicios digitales incrementa la presión sobre las redes eléctricas y plantea desafíos para su capacidad de respuesta.