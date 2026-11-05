Santiago Peña, presidente de Paraguay, presentó su renuncia al cargo hoy 5 de noviembre de 2026, en plena crisis bancaria en la cual miles de clientes perdieron acceso a sus cuentas de ahorros.

Por medio de un mensaje en su perfil de la red social X, Peña alegó que ningún cargo es más importante que la tranquilidad de la república y que ninguna persona está por encima de Paraguay.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

¿Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay?

La renuncia de Santiago Peña ocurre en un contexto donde Ueno Bank fue disuelto por órdenes del Banco Central del Paraguay, después de que el regulador determinó que el índice de solvencia del banco estaba a un nivel inferior al mínimo requerido.

Esta noticia tomó por sorpresa a miles de paraguayos, ya que contabilizaba a alrededor de 3 millones de clientes e incluso había incorporado a 140 mil personas al sistema financiero, quienes con anterioridad no contaban con una cuenta bancaria.

La quiebra de Ueno Bank y su impacto en miles de ahorradores

La oposición criticó a Peña, y hasta exigió juicio político en su contra, por haber sido accionista de Ueno Holding, una empresa derivada de Ueno Bank. No obstante, en 2025, el entonces presidente aseguró que había renunciado a dichas acciones y rechazó tener vínculos con el banco.

Además, Carlos Carvallo Spalding, quien era presidente del Banco Central del Paraguay desde agosto de 2023, previamente había sido presidente de la Financiera Ueno. El funcionario presentó su renuncia al Banco Central desde el martes 3 de noviembre de 2026.

Ueno Bank anunció su liquidación el martes 3 de noviembre de 2026. Apenas en septiembre de 2025, el banco alegó que tenía más de 3 millones de clientes en un país con 6.5 millones de habitantes, lo que equivaldría a atender a casi dos de cada tres paraguayos.

Qué pasará con el dinero de Ueno Bank y el Fondo de Garantía de Depósitos

El banco concentraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos, los fondos destinados a jubilaciones y otros programas sociales.

Miles de clientes han salido a las calles a protestar en espera de información para saber cuándo y cuánto podrán recuperar sus ahorros, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre alrededor de 38 mil dólares por ahorrador, pero quienes tengan más de esa cantidad deberán esperar a recobrar sus ahorros.