Se le habría acabado el negocio. “El Greñas”, señalado como uno de los operadores de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada y cobro de piso a comerciantes de la Central de Abasto de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la captura se realizó mediante una orden de aprehensión y con apoyo de fuerzas federales y estatales. Las investigaciones lo ubican como uno de los principales operadores de esta organización en la zona comercial.

¿Quién es “El Greñas” y de qué lo acusa la Fiscalía de Oaxaca?

El detenido, identificado por sus iniciales E. D. S. S., presuntamente se encargaba de exigir cuotas a locatarios y comerciantes para permitirles trabajar en espacios de la Central de Abasto.

De acuerdo con las investigaciones, también comercializaba espacios públicos bajo el respaldo de las siglas y calcomanías de la ASAEO, además de recolectar dinero para integrantes de mayor rango dentro de la organización.

Sus actividades presuntamente se extendían a colonias y agencias cercanas, entre ellas Montoya y San Martín Mexicapam.

¿Cómo extorsionaba “El Greñas” a los comerciantes de Oaxaca?

Uno de los casos que forma parte de la investigación ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando el ahora detenido habría ingresado con otro hombre a un negocio de la colonia Margarita Maza de Juárez, en San Martín Mexicapam.

Ahí, presuntamente exigieron a una comerciante el pago de 2 mil pesos mensuales por concepto de protección y derecho de piso para dejarla trabajar.

Ante la negativa de la mujer, ambos sujetos la habrían jaloneado, arrojado equipo de trabajo y amenazado con incendiar su establecimiento.

En operativo conjunto, detiene Fiscalía de Oaxaca a “El Greñas”, operador de la ASAEO señalado por extorsión y cobro de piso en la Central de Abasto Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de noviembre de 2026.- Como parte de la estrategia permanente para desarticular células delictivas dedicadas a la extorsión, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en estrecha colaboración con la @Defensamx1, @SEMAR_mx , la @GN_MEXICO_ , EL @C5i_Oaxaca y la @Policia_GobOax , ejecutó una orden de aprehensión en contra de E. D. S. S., alias “El Greñas”, como probable responsable del delito de extorsión agravada, en la modalidad de cobro de piso, en agravio de comerciantes de la Central de Abasto de Oaxaca de Juárez. Los trabajos de inteligencia e investigación criminal ubican a E. D. S. S. como uno de los principales líderes y operadores de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) en la Central de Abasto, extendiendo su zona de operación hacia colonias y agencias cercanas como Montoya y San Martín Mexicapam. De acuerdo con las indagatorias, el imputado se encargaba directamente del cobro de piso a locatarios y comerciantes, además de comercializar espacios públicos para que pudieran trabajar bajo el respaldo, las siglas y la calcomanía de la ASAEO. Asimismo, las investigaciones establecen que mantenía comunicación directa con la dirigencia de esta estructura, recolectaba cuotas a nombre de los líderes de mayor rango y coordinaba acciones relacionadas con la toma de terrenos en áreas cercanas a la Central de Abasto. La detención de “El Greñas” se realizó en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juzgado de Control. Conforme a los datos integrados en el expediente judicial, el caso tiene como antecedente hechos iniciados en octubre de 2024 en la zona de tianguis de la Central de Abasto, vinculados a esquemas abusivos de cobros, intereses y multas excesivas acompañados de amenazas. Posteriormente, el 22 de junio de 2025, E. D. S. S. habría ingresado junto con otro individuo a un local comercial ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez, en San Martín Mexicapam, donde exigió directamente a la comerciante el pago de una cuota mensual de 2 mil pesos por concepto de “protección y derecho de piso” para permitirle seguir trabajando. Ante la negativa de la víctima, ambos sujetos ejercieron violencia e intimidación en su contra: la jalonearon, le arrojaron equipo de trabajo, la amenazaron con incendiar su negocio, le exhibieron un arma de fuego corta que portaban a la cintura y la despojaron de su teléfono celular como un presunto “adelanto” de la cuota mensual exigida. Con la captura de este operador clave, la FGEO y las fuerzas de seguridad estatales y federales asestan un golpe directo a las estructuras financieras y operativas que lucran con el temor de quienes trabajan honradamente, avanzando en la recuperación y el fortalecimiento del control territorial en la Central de Abasto y su entorno inmediato. Tras su aprehensión, E. D. S. S. fue puesto a disposición inmediata de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera un mensaje firme: nadie tiene derecho a cobrar por dejar trabajar y la extorsión no puede convertirse en una condición de vida, por lo que exhorta a las y los comerciantes que hayan sido víctimas de este delito a presentar su denuncia correspondiente. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 26, 2026

La Fiscalía también señala que le mostraron un arma de fuego corta y le quitaron su teléfono celular como supuesto adelanto de la cuota que exigían.

Las indagatorias tienen otro antecedente desde octubre de 2024, relacionado con cobros abusivos, intereses y multas excesivas en la zona de tianguis de la Central de Abasto.

¿Dónde operaba “El Greñas” y cómo fue detenido?

Los trabajos de inteligencia identificaron al señalado como un operador importante de la ASAEO en la Central de Abasto y zonas aledañas.

Su captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por un Juzgado de Control, en un operativo coordinado entre la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el C5i y la Policía Estatal.

Después de su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.

La Fiscalía también llamó a los comerciantes que hayan sido víctimas de extorsión a presentar su denuncia. Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance de las actividades atribuidas a esta estructura.