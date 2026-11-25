Manejar por una carretera o autopista no solo implica respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. También hay detalles dentro del automóvil que pueden ocasionar una infracción y que muchos conductores pasan por alto.

Uno de ellos es obstruir la visibilidad desde los cristales del vehículo. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, esta conducta puede ameritar una multa de hasta 25 UMA, equivalente a 2 mil 932.75 pesos en 2026.

La disposición busca que los automovilistas tengan una visión clara del camino y no utilicen elementos que dificulten la conducción.

¿Qué dice el artículo 48 sobre la visibilidad de los automóviles?

El artículo 48 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece las condiciones de visibilidad que deben mantener los cristales de los vehículos.

La disposición contempla el parabrisas, la ventana posterior, las ventanillas y las aletas laterales. Estos espacios deben permitir una visión clara al conductor y cumplir con las condiciones de seguridad establecidas.

¡Hazte visible, maneja seguro! El polarizado debe permitir al menos un 35% de visibilidad. Cumplir con esta norma no solo es una obligación legal, también es una medida que previene delitos, accidentes y facilita el trabajo de las autoridades. Por un Sinaloa más seguro, sociedad y gobierno sumamos esfuerzos. #SSPSinaloa #MovilidadSegura — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 25, 2026

En particular, las ventanillas, la ventana posterior y las aletas laterales no deben tener materiales adheridos que disminuyan la visibilidad. Esto incluye calcomanías, rótulos o distintivos que obstaculicen la vista.

Por eso, antes de salir a carretera conviene revisar qué llevas pegado en los cristales y cómo están acomodados los objetos dentro de la cabina.

¿Qué objetos pueden ocasionar una multa por obstruir la visibilidad?

Aunque no todos los accesorios están prohibidos por sí mismos, sí pueden representar una infracción cuando disminuyen la visibilidad del conductor.

Entre los elementos que conviene revisar están:

Calcomanías y anuncios: adhesivos o rótulos colocados en los cristales que dificulten la vista.

adhesivos o rótulos colocados en los cristales que dificulten la vista. Soportes para celulares: bases instaladas en lugares que interfieran con la visión del camino.

bases instaladas en lugares que interfieran con la visión del camino. Pantallas GPS: dispositivos colocados de manera que obstaculicen el campo visual.

dispositivos colocados de manera que obstaculicen el campo visual. Equipaje y paquetes: objetos grandes dentro de la cabina que impidan observar los espejos retrovisores.

objetos grandes dentro de la cabina que impidan observar los espejos retrovisores. Películas y polarizados: materiales que reduzcan la visibilidad y no cumplan las condiciones de seguridad aplicables.

La recomendación es mantener despejada la zona de visión y colocar los dispositivos únicamente en espacios donde no interfieran con la conducción.

¿De cuánto es la multa por obstruir los cristales del automóvil?

Aquí hay una actualización importante: el Reglamento federal tuvo una reforma publicada en 2026. El artículo 53, fracción VI, establece una sanción de 5 a 8 veces la cuota diaria del reglamento por incumplir las disposiciones del artículo 48 sobre parabrisas y ventanas.

Por ello, no conviene publicar como vigente la cifra de 25 UMA o 2 mil 932 pesos sin verificar su fundamento y el cálculo aplicable a esta infracción.

¿Qué es la UMA y cuánto cuesta en 2026?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una referencia económica utilizada para calcular obligaciones, multas y otros pagos establecidos en disposiciones legales.

Para 2026, el INEGI fijó los siguientes valores, vigentes del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027:

UMA diaria: 117.31 pesos.

117.31 pesos. UMA mensual: 3 mil 566.22 pesos.

3 mil 566.22 pesos. UMA anual: 42 mil 794.64 pesos. INEGI

Mantener los cristales despejados no solo ayuda a evitar infracciones: también permite reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto en carretera.