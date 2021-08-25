Avanza el incendio Caldor en California, ha devorado cientos de casas, mientras miles de bomberos trataban de contener las llamas y turistas que habían esperado navegar o nadar en el Lago Tahoese encontraban mirando una densa bruma amarillenta en lugar de un paisaje de montaña.

Las llamas cerca del Lago Tahoese.

Estaba menos de 32 kilómetros al este del lago que separa los estados de California y Nevada. El fuego avanzaba por bosques en terrenos escarpados y se acercaba a la cuenca del lago, según advirtió esta semana el jefe de bomberos de California, Thom Porter.

El martes cayó ceniza sobre el Bulevar del Lago Tahoe y los turistas se refugiaron en cafeterías, tiendas de material de montaña y casinos para escapar del aire insano.

Afectaciones por el cambio climático.

El cambio climático ha hecho el oeste de Estados Unidos más cálido y seco en los últimos 30 años y seguirá haciendo el tiempo más extremo y los incendios más destructivos, según los científicos.

Aunque no se habían ordenado evacuaciones para el Lago Tahoe, era imposible ignorar una humareda tan densa y extensa que obligó a cerrar escuelas por segundo día en Reno, Nevada, a unos 100 kilómetros del incendio.

Cientos de viviendas destruidas.

El fuego de Caldor ha quemado más de 492 kilómetros cuadrados y destruido al menos 455 viviendas desde el 14 de agosto en Sierra Nevada, al suroeste del lago. Está contenido en un 11% y amenaza más de 17,000 estructuras. No se reportan víctimas mortales.

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En el frente oeste, el incendio seguía amenazando a más de una docena de poblados y viñedos. Al este, los bomberos abrían cortafuegos, ampliaban estrechas carreteras madereras y despejaban terreno con la esperanza de frenar su avance, según responsables de bomberos.

Había más de 2,500 bomberos desplegados y había más recursos en camino, indicaron.

"Este incendio simplemente nos ha superado. Hemos agotado los recursos", dijo Jeff Marsolais, supervisor del Bosque Nacional de Eldorado y administrador del incendio. Aunque las llamas han dejado de extenderse tan deprisa en los últimos días, señaló, "eso puede cambiar".

Decenas de incendios en Estados Unidos.

Mientras tanto, el incendio Dixie, el segundo más grande en la historia de California con una superficie de 2,953 kilómetros cuadrados ardía apenas a 104 kilómetros al norte. Estaba contenido en un 43%.

En todo el país había 92 grandes fuegos activos en una docena de estados, la mayoría en el oeste del país, según el Centro Nacional Interagencia contra Incendios en Boise, Idaho.

