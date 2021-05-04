El presidente Joe Biden anunció el martes 4 de mayo un nuevo objetivo de vacunación contra la COVID-19: inmunizar a 70% de los adultos estadounidenses con al menos una dosis antes del Día de la Independencia, celebrado el 4 de julio. Así mismo instó a los jóvenes de 20 y 30 años en particular a vacunarse.

"Nuestro objetivo de vacunación para el 4 de julio es tener el 70% de los adultos estadounidenses con al menos una dosis y 160 millones de estadounidenses completamente vacunados. Eso significa inyectar cerca de 100 millones de veces, algunos la primera dosis, otros, la segunda, durante los próximos 60 días. Por supuesto, los estadounidenses pueden ir a vacunarse después del 4 de julio, pero nadie debería esperar. Tratemos de alcanzar esa marca del 70%, al menos con una oportunidad antes de ese día".

Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot — and 160 million Americans fully vaccinated. It’s another huge goal, and a serious step toward a return to normal.



Get vaccinated, keep following CDC guidance. We can do this. — President Biden (@POTUS) May 4, 2021

El presidente, que ha hecho de la lucha contra el coronavirus una prioridad clave de su administración, había anunciado previamente que el 4 de julio sería la fecha en que los estadounidenses podrían reunirse nuevamente en pequeños grupos, un anhelado regreso a una mayor normalidad en medio de la pandemia.

Este nuevo objetivo de vacunación sucede luego de dos superados antes de los 100 días de Joe Biden al mando de Estados Unidos: uno por 100 millones de dosis inyectadas y luego otro por 200 millones.

Cifras de vacunación en EU

El nuevo objetivo de Biden se produce cuando la administración enfrenta desafíos cada vez mayores, aunque no inesperados, de hacer que las inyecciones lleguen a los brazos de las personas que dudan acerca de la vacuna.

"Ahora, vamos a tener que llevar la vacuna a las personas que están menos ansiosas. Por eso, también sabemos que hay millones de estadounidenses que solo necesitan un poco de aliento para recibir la vacuna. Recientemente, pedí a los empleadores que lo hicieran su parte ofreciendo tiempo libre remunerado para que los empleados se vacunen y abriendo un programa de crédito fiscal que reembolsa a las empresas el costo de dar al empleado tiempo libre para vacunarse. Y quiero agradecer a las mil empresas que han cooperado hasta ahoraí."

Tune in as I give an update on our COVID-19 response and vaccination program. https://t.co/uukn6LdQBH — President Biden (@POTUS) May 4, 2021

Hoy, casi 150 millones de estadounidenses han recibido al menos una vacuna, mientras más de 105 millones ya están completamente vacunados. Cerca de 85% de adultos mayores ya recibieron la primera dosis mientras que 70% está completamente vacunado.

Los niños entre las edades de 12 y 15 años aún no son elegibles para una vacuna. La Administración de Medicamentos y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) continúa revisando datos para decidir si autorizar la vacuna para ese rango de edad.