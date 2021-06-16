Reconstruyen el Queshuachaca, puente inca que colapsó durante la pandemia

Un grupo de personas de la comunidad de Huinchiri, en el departamento peruano de Cusco, reconstruyó el Queshuachaca, un puente colgante inca de 500 años de antigüedad. La estructura está hecha con técnicas de tejido tradicionales y fue concebida para unir un cruce que atraviesa el río Apurímac.

El Queshuachaca se ha utilizado desde la época precolombina, e incluso durante la colonia, para conectar comunidades que están separadas por el río. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19 quedó en muy mal estado, por lo que en marzo pasado colapsó.

"El año pasado por la pandemia no se pudo reforzar y por eso a principios de este año se cayó el puente. El Queshuachaca, este puente inca viviente, es realmente una expresión y manifestación cultural", dijo el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente.

Los miembros de las comunidades afectadas, como Huinchiri, decidieron reconstruir el puente de 30 metros de largo en el estilo tradicional inca: tejiéndolo.

En este caso particular, la comunidad Huinchiri del distrito de Quehue está trabajando en este momento para lanzar este puente, que no solo une pueblos, sino tradiciones y cultura. Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco.

Haciendo equilibrio sobre enormes cuerdas extendidas sobre el río, los equipos de obreros comenzaron a trabajar desde ambos extremos del barranco hacia el centro, colocando cuerdas más pequeñas como barreras entre los pasamanos y el piso de la pasarela.

Benavente mencionó que la reconstrucción de la estructura tejida: "es como una respuesta a la misma pandemia. Desde lo más profundo de la identidad del Ande peruano se lanza este puente en la cuenca del Apurímac y podemos decirle al mundo que estamos saliendo poco a poco".

En 2013, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoció las habilidades y tradiciones asociadas a la reconstrucción del puente Queshuachaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Perú es un país rico en tesoros antiguos. Tiene cientos de sitios que se remontan a miles de años y abarcan docenas de culturas, incluido el antiguo imperio Inca, el cual dominaba la zona cuando llegaron los exploradores españoles a principios del siglo XVI.

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El último puente inca del mundo.



Queshuacha. Esta construcción ubicada en Perú es el último puente inca en el mundo. Fabricado con una fibra vegetal, tiene más de cinco siglosy se reconstruye cada año.



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Cómo se construyó el puente Queshuachaca

Localizado en el distrito de Quehue, provincia de Canas, el Queshuachaca es un puente de cuerdas construidas a base de fibra vegetal del pasto ichu las cuales son trenzadas. Mide 28 metros de largo y 1.20 metros de ancho.

La existencia de este puente data desde la época inca y su mantenimiento y renovación se realiza mediante un rito ejecutado por las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y Choccayhua, que lo utilizan para comunicarse.

En tiempos precolombinos, el ichu de este tipo de puentes eran renovado cada uno o dos años. Existen crónicas que indican que estos puentes eran reparados con gran rapidez durante el periodo inca.

Estas estructuras no perdieron vigencia durante colonial, pues eran más resistentes a terremotos que las estructuras de piedra.

🚨Cusco: Se desploma puente inca de Queshuachaca, construido hace más de 600 años. https://t.co/wKrgXOfHXA pic.twitter.com/V9MM8PpVsd — RPP Noticias (@RPPNoticias) March 24, 2021

Ritual de renovación del Queshuachaca

El ritual de renovación del puente se realiza mediante un modelo de trabajo que data de tiempos incas denominado «Minka". Este trabajo tiene diversas actividades rituales y festivas que duran 4 días, y por lo general se inicia el primer domingo de junio.

El primer día se celebra el rito al apu Quinsallallawi al amanecer; mientras esto sucede se acopia el ichu, que se trenza en soguillas denominadas q'eswas.

Durante el segundo día se desarma la estructura de cuerda y se colocan 4 sogas que son la base de la estructura del puente nuevo.

El tercer día se termina la estructura para que al cuarto la comunidad festeje la hazaña con danzas y comida típica.

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