Pedro Castillo se impone en las elecciones de Perú con 50.1% de votos

Pedro Castillo se impuso con más de 44 mil votos a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú, luego de que concluyeran los cómputos de las actas contabilizadas.

Pedro Castillo logró obtener 50.125% de los votos, mientras que Keiko Fujimori tuvo 49.875%, es decir una diferencia de 44 mil 058 de los sufragios emitidos el pasado 6 de junio en las elecciones de Perú.

El virtual triunfo del socialista Pedro Castillo se da en medio de las acusaciones de fraude durante las votaciones, que han llevado a Keiko Fujimori a pedir la anulación de los comicios.

Un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos/as se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/sOt6GResPI — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 15, 2021

Pedro Castillo rechaza anular elecciones de Perú

El partido de Pedro Castillo y el propio candidato han rechazado que durante las elecciones de Perú se hubiera dado fraude, ya que aseguraron que los observadores internacionales expresaron que el proceso fue transparente.

"Nosotros estamos esperando pacientemente los resultados y aun así hay voces que vienen incluso de personalidades que han tenido una experiencia política de querer ir más allá, de querer judicializar la voluntad del pueblo peruano", afirmó Pedro Castillo.

Anuncio la incorporación del expresidente del Tribunal Constitucional, Dr. Oscar Urviola Hani, a la legitima defensa de nuestros votos. #RespetaMiVoto pic.twitter.com/o9ir8FDfz5 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 15, 2021

Aunque el líder de izquierda aseguró que es respetuoso de las autoridades electorales de Perú, las instó a asumir la responsabilidad de terminar cuanto antes el proceso.

"Se siguen estigmatizando las cosas, se sigue llamando desde otros espacios a querer tumbarse la elección", dijo Castillo a medios internacionales.

Militares respaldan a Fujimori sobre presunto fraude de Pedro Castillo

Durante las elecciones de Perú, personalidades de la política peruana se han pronunciado en favor de la hija mayor del expresidente Fujimori y han apoyado la idea de anular los votos por supuesto fraude.

Uno de ellos es Jorge Montoya, un militar retirado del partido de Fujimori que ingresó al Congreso con una de las votaciones más altas, quien pidió a través de Twitter que se anulen las elecciones que dan virtual triunfo a Pedro Castillo.

La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 15, 2021

En respuesta, el socialista ha asegurado que las elecciones en Perú fueron transparentes y el pueblo lo ha elegido de forma democrática.

"No vamos a permitir que se siga discriminando a un pueblo oprimido por más años. Democráticamente se tiene que dar una salida", expresó Pedro Castillo.

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