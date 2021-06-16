En Colombia líderes de protestas suspenden manifestaciones públicas

Los líderes de las protestas en Colombia dijeron que sus organizaciones suspenderían las manifestaciones antigubernamentales que han causado trastornos políticos y económicos durante las últimas seis semanas, pero advirtieron que continuará su lucha por soluciones a una variedad de demandas sociales y económicas.

Las protestas comenzaron a fines de abril, provocadas por la oposición a una reforma fiscal ahora retirada, y luego se expandieron para incluir demandas de oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial.

"Hemos decidido detener temporalmente las movilizaciones recurrentes que hemos estado haciendo los miércoles", dijo el presidente del sindicato Francisco Maltes, hablando en nombre del comité nacional de huelga, un grupo paraguas de sindicatos, organizaciones estudiantiles y otros.

Líderes de protestas en #Colombia anuncian suspensión temporal de movilizaciones https://t.co/1URtslpPU2 — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 15, 2021

Seguirán protestas en otros frentes de Colombia

"Eso no significa que la protesta se detendrá en Colombia, la protesta en Colombia continuará porque las razones detrás de esto siguen ahí", agregó Maltes.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales se reunirán para redactar proyectos de ley para compartir con el Congreso cuando comience una nueva sesión el 20 de julio, dijo Maltes, luego de lo que caracterizó como la negativa del gobierno a abordar los temas.

"Esperamos que el Congreso, y los legisladores, no le fallen a los colombianos como lo ha hecho el presidente Iván Duque", dijo Maltes.

El gobierno está comprometido con las conversaciones, dijo en un comunicado, reiterando que los bloqueos de carreteras en todo el país no constituyen una protesta pacífica.

Suspenden protestas callejeras en Colombia. REUTERS/Luisa Gonzalez|LUISA GONZALEZ/REUTERS

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Las protestas, aunque en gran parte pacíficas, en ocasiones se han vuelto violentas. La fiscalía ha vinculado directamente 24 muertes a las protestas y está verificando 11 más. Grupos de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de manifestantes.

Los bloqueos de carreteras vinculados a las manifestaciones han provocado escasez de algunos bienes básicos y aumentos de precios, y el Ministerio de Finanzas dice que las pérdidas económicas debido a las protestas suman más de $ 3 mil millones.

El comité de huelga suspendió las conversaciones con el gobierno hace más de una semana, pero los líderes de la protesta dijeron el martes que reiniciarían las discusiones si firma un preacuerdo que incluye garantías para protestas pacíficas.