El regreso a clases y trabajo presencial, desacelera el auge de Zoom

Zoom Video Communications Inc señaló que la demanda por su servicio de videoconferencia se desaceleraba tras el auge del año pasado provocado por la pandemia, lo que hizo caer sus acciones un 8% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.

La compañía espera ingresos en el trimestre actual de entre 1.015 millones de dólares y 1.020 millones de dólares, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 1.013 millones.

Zoom sufre el auge de la competencia y el impacto del regreso a clases y trabajo presencial

La crisis provocada por el COVID-19 convirtió a Zoom en un nombre familiar en 2020 cuando las personas que trabajaban y estudiaban en casa recurrieron a su plataforma, pero las vacunas están alentando a las escuelas a reabrir y a más empresas a hacer que sus empleados vuelvan a las oficinas.

Además, la competencia de plataformas como Cisco Webex y Microsoft Teams también ha mermado los esfuerzos de Zoom por obtener contratos importantes.

Zoom pronosticó ganancias ajustadas de 1,07 a 1,08 dólares por acción en el tercer trimestre, en comparación con las estimaciones de 1,09 dólares.

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Caen acciones de Zoom

Sus márgenes se han visto afectados debido al aumento del gasto en sus centros de datos y servicios de computación en la nube de proveedores como Amazon.com Inc, mientras aumentan los usuarios gratuitos en la plataforma del proveedor de videoconferencia.

Para el año fiscal 2022, la compañía pronosticó ingresos anuales en el rango de 4.010 millones a 4.020 millones de dólares, prácticamente en línea con las expectativas.

Zoom registró utilidades de 1,04 dólares por acción en el segundo trimestre bajo ingresos de 1.020 millones de dólares, ambos resultados por sobre las expectativas de analistas.

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