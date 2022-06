A medida que una sequía histórica se apodera del sur de California y las restricciones de agua entran en vigor, un Distrito de agua se está poniendo duro con los infractores del uso del agua al reducir unilateralmente su suministro de agua directamente de la fuente para que los rociadores y los dispositivos de riego al aire libre ya no funcionen.

Para hacer esto, el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes en Calabasas, al norte de Los Ángeles, está instalando “restrictores de flujo”, discos de metal con pequeños orificios en el centro, que se colocan en las líneas principales de suministro de agua para reducir significativamente el flujo hacia los hogares infractores. .

Mike Pedersen / Gerente General del Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes:

Estos limitadores de flujo se instalan para clientes que realmente no están prestando atención a cómo usan el agua. Y eso es realmente lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de llamar su atención. Y, francamente, tenemos que hacerlo. Estamos en una emergencia por sequía”.

Después de instalar el dispositivo de restricción de flujo, el flujo de agua se reduce de alrededor de 30 galones por minuto a solo un galón por minuto, que es suficiente para realizar tareas domésticas como lavar los platos y ducharse, pero no lo suficiente para regar el jardín o operar los rociadores.

“En nuestra área, el uso de agua al aire libre representa aproximadamente el 70 % de todo el uso de agua. Y así, cuando se instala el limitador de flujo, los rociadores exteriores realmente no funcionarán como lo hacen normalmente”, agregó Pedersen

El dispositivo de restricción de flujo fue desarrollado en el sitio por ingenieros del Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes, dirigidos por Cason Gilmer, representante principal de clientes de campo.

¡Sequía extrema en California! Gobierno impone restricciones de agua.

Sequía en California obliga a imponer restricciones de agua

“Creo que es una idea excelente”, dijo Arthur Bender, un propietario de Calabasas de 63 años de edad a quien se le reemplazó el césped delantero y trasero con jardines resistentes a la sequía.

“Realmente no sé con qué frecuencia se aplicaría, aunque cuanto más, mejor. Sabes, ciertamente no me importa la idea de darle una palmada en la muñeca a alguien para que preste atención en clase”, agregó.

Desde el 1 de junio, se ha ordenado a unos 6 millones de residentes del sur de California que rieguen sus céspedes y jardines no más de una vez por semana, ordenó el Distrito Metropolitano de Agua , citando la sequía histórica del estado. La orden afecta algunas de las áreas más pobladas de los condados de Los Ángeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino y Ventura, aunque no se aplica a todas las partes de todos los condados.

El mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, también advirtió que ordenaría restricciones estrictas en el uso del agua en todo el estado si las empresas y los residentes no recortaban su propio consumo ante una grave sequía .