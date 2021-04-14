SOS Humanidad en peligro, retrato de la migración

Islas Canarias, España.- La exposición SOS:Humanidad en peligro del fotoperiodista Borja Suárez, exhibe 50 fotografías captadas en 20 años de trabajo en los que ha captado con su lente la migración de miles de personas que buscan un futuro mejor para sus familias.

Cuando el peligro está en casa la migración es su opción

La decisión de estas familias de emprender un peligroso viaje en las aguas mediterráneas solo se ve justificada cuando en sus países de origen el peligro que enfrentan es mayor cada día, al migrar al menos, la moneda queda en el aire y dan una oportunidad a la esperanza.

Para Suárez, la intención de esta exposición es hacer conciencia y tener empatía con los migrantes que antes que nada son personas.

Hoy se inauguró en el Ateneo Santa Lucía la exposición del fotoperiodista santaluceño @borjasuarez_gc 'SOS: Humanidad en Peligro', que lleva 20 años capturando con su cámara las historias y el sufrimiento de las personas migrantes que llegan a Canarias en patera. pic.twitter.com/Qc6pWkIHNV — Francisco García López (@Franciscogarnc) April 13, 2021

A través de las fotografías se cuentan llegadas, reencuentros y muertes con las que se quiere comunicar un crítica a la gestión de las autoridades en turno que miran a otro lado para no hacer notar las violaciones a los derechos humanos.

Esta exposición permanece abrierta hasta el 30 de abril en en el ateneo municipal de Santa Lucía de Tirajana.

La exposición está en el marco del XXX Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, que se llevará a cabo del 9 al 25 de abril en Gran Canaria.

Con el lema "Migrar es un derecho" se ha conformado un programa que incluye música, documentales, fotografías y una feria del libro entre otros eventos.

Un migrante muere cada dos días y 17 horas

Un informe reciente de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados cada dos días y 17 horas una persona muere en su intento por llegar a las Islas Canarias en embarcaciones endebles que no resisten los embates del mar abierto.

Desde 1978 España se unió a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

FILE PHOTO: Boats used by migrants to reach the Canary Islands coasts, are seen piled up at Arinaga port, in Aguimes, on the island of Gran Canaria, Spain November 13, 2020. REUTERS/Borja Suarez/File Photo|BORJA SUAREZ/REUTERS

En lo que va del año mas de 30 personas han perdido la vida al fracasar en este intento.

La llamada Ruta Canaria movió el año pasado a 23,023 personas.