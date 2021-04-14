“El Tata”, niño boxeador tailandés que mantiene a su familia

"El Tata", un boxeador tailandés de tan solo nueve años de edad que ya cobra por el deporte al que se dedica. El dinero que este pequeño niño ha ganado gracias a sus peleas ha sido un ingreso vital para él y su familia. Tata ha boxeado en 20 peleas, ganó 15 y perdió 5.

Se enfunda los guantes y entrena duro cada día

"Mi mamá me dice que si continúo boxeando, como mi hermana, algún día podré comprar una casa, un auto y ganar más dinero", dice Tata, quien practica regularmente en un gimnasio donde su retrato cuelga en la entrada.

Tata vive con su madre y su hermana de 16 años, quien también es boxeadora, pero de la selección juvenil nacional.

La última pelea de Tata fue hace cinco meses, antes de que los deportes de contacto, como el boxeo, se vieran afectados por las restricciones de COVID-19 en el país.

👦🥊 Niño boxeador de Muay Thai lucha por salir de la pobreza pic.twitter.com/ZuEP1UEE7c — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 11, 2021

Tata, el boxeador tailandés que con 9 años mantiene a toda su familia

La familia de Tata confía en que él saldrá de la pobreza y se convertirá en un luchador profesional con rangos y bonificaciones más altos. Sin embargo, desde ahora, el principal ingreso de la familia proviene de él; con la remuneración obtenida en su última pelea, Tata ayudó a saldar las deudas de su hogar.

En Tailandia, las pelas son muy populares, tienen lugar en torneos, festivales y ferias. Se estima que hay 300,000 boxeadores menores de 15 años, según la Asociación de Boxeo Profesional de Tailandia.

¿Qué beneficios tiene el boxeo?

Fuente: Katyuska Chacón.

1. Libera tensión y estrés

2. Mejora la resistencia física

3. Mejora la salud cardiovascular

4. Incrementa la masa ósea del cuerpo

5. Quemas más calorías

6. Ayuda a definir y tonificar los músculos

7. Trabaja todo tu cuerpo

8. Mejora tu autoestima

9. Aumentan tus reflejos

10. Mejora la estabilidad corporal